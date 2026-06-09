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De la Rocha afirma que "jamás" amenazó a Ángel Escribano o le pidió que dimitiera en Indra

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Madrid, 9 jun (EFE).- El director de la Oficina de Asuntos Económicos y G20 de Presidencia del Gobierno, Manuel De la Rocha, ha reconocido que mantuvo una "conversación" con el expresidente de Indra Ángel Escribano "dos semanas antes" de su dimisión, pero ha asegurado que "jamás" le pidió que lo hiciera, o que le amenazase.

De la Rocha ha defendido que mantuvo una conversación con Escribano para "analizar la situación de la empresa" dos semanas antes de su dimisión, pero que "jamás" le amenazó ni le solicitó que dejase el puesto.

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Durante su comparecencia en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional este martes, en la que se le ha preguntado por Indra y también por Telefónica, De la Rocha ha afirmado que "jamás he amenazado ni a él, ni a ningún otro consejero delegado (de compañías), ni a nadie en mi vida".

En relación con Telefónica, ha defendido que el relevo de su presidente, José María Álvarez-Pallete, por Marc Murtra, (en enero de 2025) fue un proceso "natural", ya que expiraba su mandato y así lo decidieron los principales accionistas de la compañía (la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales SEPI, el grupo Saudí STC y Criteria con una participación que ronda el 10 % cada uno).

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"Nunca he nombrado, ni cesado a ningún directivo de ninguna empresa", ha defendido De la Rocha, que sí ha afirmado que sí se reúne habitualmente con directivos de grandes compañías españolas dentro de sus funciones.

La comparecencia de De la Rocha se ha centrado principalmente en Indra, donde la SEPI tiene un 28 % y, en la misma, ha sido preguntado, entre otros asuntos, por la salida de Ángel Escribano y por la operación inorgánica que se analizaba con EM&E, propiedad de éste último y de su hermano Javier, exconsejero dominical de Indra.

Ambos tenían el 14 % de Indra, unas acciones que vendieron semanas después de la dimisión de Ángel Escribano.

Sobre el "futuro" de la operación con EM&E, ha respondido: "Pues mire, esto le corresponde a la empresa decidir".

En este contexto, ha aludido a una entrevista al presidente de Indra, Ángel Simón, publicada este fin de semana, quien "no cerraba la puerta" a esta operación y quien afirmó, según parafraseó De la Rocha, que se estudiaría cada caso en función de las necesidades de la empresa para ganar capacidad industrial.

Lo manifestado por Simón le ha parecido "interesante", pero la decisión de "si continúa o no con la operación" le corresponde a Indra.

En cuanto al relevo de José Vicente de los Mozos como consejero delegado de Indra, ha apuntado que entra dentro del ámbito normal de la empresa, ya que terminaba su mandato después de tres años en el cargo.

Ha desvelado que fue el nuevo presidente de Indra, quien, tras consultar con los miembros del Consejo de Administración, "presentó una propuesta para la no renovación y el cambio por un nuevo consejero delegado".

Sobre el nombramiento de Ángel Simón como presidente de Indra, ha afirmado que es una figura reconocida y respetada y ha recordado que renunció a los poderes ejecutivos en el grupo. EFE

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