De la Fuente alinea un once 'mundialista' y Mano Menezes hace cuatro cambios

Puebla (México), 8 jun (EFE).- Luis de la Fuente, técnico de la selección española, ha apostado por un once con perfil mundialista, en su último ensayo ante Perú, previo al comienzo de la Copa del Mundo, en el que tan solo repiten Aymeric Laporte, Alex Baena y Ferran Torres respecto al equipo titular que alineó contra Irak.

Por parte de la selección peruana, Mano Menezes introduce como novedades a Fabio Gruber, Jesús Pretell, Yoshimar Yotún y Adrián Ugarriza

Las alinaciones de ambos conjuntos son las siguientes:

Perú: Pedro Gallese, Oliver Sonne, Renzo Garcés, Fabio Gruber, Marcos López, Jesús Pretell, Erick Noriega, Yoshimar Yotún, Jairo Vélez, Jhonny Vidales, Adrián Ugarriza.

Seleccionador: Mano Menezes

España: Unai Simón; Marcos Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabián, Pedri; Ferran, Baena y Oyarzabal.

Seleccionador: Luis de la Fuente.

Estadio Cuauhtémoc de Puebla (México). 20.00 hora local (02.00 GMT). EFE