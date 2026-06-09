David Silva: "La selección está en un gran momento y capacitada para ganar el Mundial"

Madrid, 9 jun (EFE).- El exinternacional español y campeón del mundo en 2010 David Silva cree que la selección está "en un gran momento" y "capacitada para ganar" el Mundial 2026, cita que arranca este jueves y que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá.

Asimismo, señaló su preferencia entre los convocados por el delantero Mikel Oyarzabal, y por Martín Zubimendi, centrocampista de la Roja, ya que compartieron vestuario, y advirtío sobre algunas selecciones que podrían sorprender en el Mundial.

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"Hay equipos que van un poco más tapados como Senegal, que viene de ganar la Copa África, o Japón, además de las selecciones que siempre van a estar fuertes", detalló el canario durante el acto de presentación del acuerdo de patrocinio de LaLiga con la marca de bebidas energéticas Oshee.

También estuvo presente otro campeón del mundo, el sevillano Jesús Navas, quien señaló que la selección está preparada y con confianza después de haber ganado la Eurocopa 2024.

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Ambos exfutbolistas reconocieron el buen ambiente que está logrando crear el seleccionador Luis de la Fuente en el grupo y pusieron de relieve que "saborean" un ambiente parecido al que vivieron antes del Mundial de Sudáfrica 2010, en donde España logró su primer campeonato del mundo.

"Se puede asimilar a la época nuestra. Es verdad que luego pueden pasar muchas cosas durante un partido, pero esperamos que estén todos los factores a favor de la selección", declaró el ex de la Real Sociedad.

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Por su parte, Navas recordó las dificultades por las que pasaron en 2010. "Hay que creer y el grupo tiene esa confianza, pero también hay que tener los pies en el suelo. Sabemos que un mundial no es fácil. Ya en 2010 estábamos jugando increíble, pero hubo partidos que fueron complicados. Tenemos que tener esa confianza de que se hará algo grande porque venimos de ganar una Eurocopa", concluyó. EFE