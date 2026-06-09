Espana agencias

Datan pinturas y grabados paleolíticos en santuario arte rupestre de Ojo Guareña (Burgos)

Guardar
Google icon

Burgos, 9 jun (EFE).- Una investigación ha permitido datar pinturas y grabados paleolíticos, con una antigüedad desde los 13.500 años, en la Sala Keimada, uno de los santuarios de arte rupestre de Cueva Palomera, la principal cavidad del Complejo Kárstico de Ojo Guareña (Burgos), además de confirmar su uso de manera frecuente desde el Paleolítico Superior hasta la Edad del Hierro.

El estudio, publicado este mayo en la revista Journal of Archaeological Sciencie: Reports, presenta 18 dataciones inéditas, de carbón, que confirman que la Sala Keimada estuvo frecuentada desde hace unos 13.500 años hasta hace más de 2.000, con presencia en el Paleolítico Superior, Neolítico, Calcolítico y Edad del Bronce y la transición desde la Edad del Hierro al mundo romano.

PUBLICIDAD

La autora principal de la investigación, Ana Isabel Ortega, ha explicado en una rueda de prensa en el Centro Nacional de Investigación de la Evolución Humana (CENIEH) que se han datado pinturas negras geométricas, multitud de grabados digitales y una cabeza de un zoomorfo, además de una compleja estructura lítica erguida, similar a la localizada en Tito Bustillo (Asturias).

Ha recordado que si bien el yacimiento se localizó en 1976, y sobre él se han desarrollado trabajos de divulgación, hasta ahora no había sido posible abordarlo desde un punto de vista científico, pero contar con financiación económica y avances tecnológicos han permitido conformar una cronología, además de datar con mayor seguridad el arte rupestre identificado.

PUBLICIDAD

La Sala Keimada se ubica muy cerca de la entrada -a unos 300 metros- de Cueva Palomera, la principal cavidad del conjunto de yacimientos que componen el Complejo Kárstico de Ojo Guareña (Merindad de Sotoescueva, Burgos), y donde ya se localizó la famosa Sala de las Pinturas, que corresponden al paleolítico superior.

Ortega ha indicado que se encuentra justo enfrente de esa Sala de Pinturas, y está compuesta por dos conductos bajos, uno de entrada y otro al extremo contrario, y una sala principal. Las pinturas han sido localizadas en un panel en la pared norte de la sala, mientras que los grabados aparecen en el techo de los conductos, dentro de un conjunto de hallazgos que evidencian el carácter simbólico de la cueva.

El panel principal de pinturas geométicas negras se ha datado, gracias a los carbones que se han localizado, en unos 13.500 años, y cuenta con numerosos grabados hechos a través de incisiones de los dedos sobre la arcilla fresca o con palos. La datación muestra que Sala Keimada sería paralela a la Sala de las pinturas, también datada en finales del Paleolítico superior.

La investigación ha permitido, igualmente, la datación de una cabeza de zoomorfo grabada de unos 7.500 años, que correspondería al Neolítico antiguo; y también de entre el Neolítico y la Edad de Bronce (6.100 a 4.100 años) son unos hoyos excavados con palos, que conservan restos de madera, mientras que se ha localizado un único hogar, que sería del Calcolítico.

Ana Isabel Ortega ha destacado además la identificación de una compleja estructura lítica, compuesta por dos grandes lajas de caliza procedentes del techo y que se pusieron de manera intencionada de forma erguida, que presentan marcas, grabados y tizonazos.

Es un elemento "raro", que tendrían un significado simbólico, y que se asemeja a otra estructura localizada en la Cueva de Tito Bustillo (Ribadesella, Asturias), por lo que se estima que corresponderían al Paleolítico pero se reutilizaría posteriormente.

También se ha determinado la presencia de restos de un pequeño cerdo doméstico, de tres meses, en uno de los gours del centro de la sala, junto con una extraña estalagmita cuadrangular antropizada, que correspondería a la Edad del Hierro -2.000 años- y serviría de prueba del uso de la sala como santuario, también para rituales en este periodo.

La investigación ha contado con la financiación de la Junta de Castilla y León, a través de convenios con la Fundación Atapuerca, y del Ministerio de Ciencia e Innovación.EFE

(foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los elefantes del zoo de Viena y el exbarcelonista Hans Krankl se preparan para el Mundial

Infobae

Munar cae ante Damm en la tercera ronda de Bolduque (Países Bajos)

Infobae

Žan Tabak continuará en el banquillo del MoraBanc y renueva hasta 2028

Infobae

Ronald Araujo retorna a Uruguay tras hacerse un tratamiento médico en España

Infobae

La Carrera Popular Guardia Real aspira a 5.000 participantes 'al servicio de la Corona'

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Villarejo asegura que su aparición en el caso Leire es un “montaje para destruirle” y que las “cloacas” le persiguen desde 2018

Villarejo asegura que su aparición en el caso Leire es un “montaje para destruirle” y que las “cloacas” le persiguen desde 2018

El juez que investiga a Zapatero se apoya en EEUU para blindar la prueba clave del caso Plus Ultra

Visto para sentencia el juicio al hermano de Pedro Sánchez: el proceso concluye tras siete días y más de 40 testigos

Las cinco condiciones que Reino Unido, Francia y Alemania han acordado con Ucrania para lograr la paz pero que Rusia ve “incoherentes”

Atropellan a una mujer en un paso de peatones de Ferrol y obligan a la aseguradora a que le indemnice con 11.000 euros por “agravación de artrosis lumbar y cervical”

ECONOMÍA

Adelantar la jubilación dos años puede reducir un 13% la pensión aunque hayas trabajado más de 44 años

Adelantar la jubilación dos años puede reducir un 13% la pensión aunque hayas trabajado más de 44 años

Los jubilados que vuelvan a trabajar podrán cobrar hasta un 25% más de pensión compatible desde agosto

Hacer exámenes, pasear o cenar con amigos: qué se puede hacer y qué no durante una baja laboral

El turismo de masas empobrece la costa catalana y cada pernoctación cuesta unos 6,8 euros al contribuyente

Si fuiste becario y no cotizaste, ahora puedes recuperar hasta cinco años para la jubilación

DEPORTES

España vence cómodamente a Perú por 1-3 en el último ensayo antes del debut en el Mundial

España vence cómodamente a Perú por 1-3 en el último ensayo antes del debut en el Mundial

Viajó a Ámsterdam para casarse, le robaron el pasaporte y no llegó a tiempo a los primeros días de concentración de Arabia en el Mundial 2026

La selección de Suiza y el problema con una plaga de serpientes venenosas en su campo de entrenamiento para el Mundial 2026

Lamine Yamal confiesa por qué lleva siempre un vendaje en la muñeca

El Real Madrid pone a la venta una camiseta con el nombre del papa León XIV a un precio de 195 euros