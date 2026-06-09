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Comuns se desmarca del papa por "cuestionar" el derecho al aborto y la eutanasia

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Barcelona, 9 jun (EFE).- La líder de Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, se ha desmarcado del discurso que dio el papa León XIV ante el Congreso este lunes y sus referencias contra el aborto y la eutanasia, dos derechos que ha pedido no "cuestionar".

"Respetamos la pluralidad de creencias, pero también defendemos con toda la contundencia que en una democracia los derechos no se cuestionan, y aún menos los derechos de las mujeres y el derecho a vivir dignamente, que tanto han costado por conseguir", ha dicho en rueda de prensa este martes desde el Parlament.

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Por otro lado, Albiach ha expresado su apoyo a las peticiones de las víctimas de abusos dentro de la Iglesia para que reciban un "reconocimiento y reparación", se investiguen los casos y se apliquen medidas para que no vuelva a repetirse.

En ese sentido, ha lamentado que la ley para declarar imprescriptibles los abusos sexuales a menores lleve dos años bloqueada en el Congreso.

Sobre esta ley, que fue iniciativa del Parlament y salió adelante con los votos de PSC, ERC, Junts y Comuns, ha pedido a los partidos que la apoyaron que lo hagan "con la misma contundencia" en el Congreso.

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"Si el papa quería ir a Montserrat, lo primero que tenía que hacer es reunirse con las víctimas de abusos sexuales producidos ahí mismo", ha recalcado Albiach.

Preguntada por si cree que fue un error invitar al papa a que diera su discurso desde el Congreso, ha contestado: "Te daré un opinión muy personal. Para mí, el papa poca cosa pintaba en el Congreso haciendo este discurso.

"Respetamos todas las creencias. Creo que no hizo un discurso como jefe del Estado, sino como jefe de la Iglesia", ha añadido. EFE

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