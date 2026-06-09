Comuns se desmarca del papa por "cuestionar" el derecho al aborto y la eutanasia

Barcelona, 9 jun (EFE).- La líder de Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, se ha desmarcado del discurso que dio el papa León XIV ante el Congreso este lunes y sus referencias contra el aborto y la eutanasia, dos derechos que ha pedido no "cuestionar".

"Respetamos la pluralidad de creencias, pero también defendemos con toda la contundencia que en una democracia los derechos no se cuestionan, y aún menos los derechos de las mujeres y el derecho a vivir dignamente, que tanto han costado por conseguir", ha dicho en rueda de prensa este martes desde el Parlament.

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Por otro lado, Albiach ha expresado su apoyo a las peticiones de las víctimas de abusos dentro de la Iglesia para que reciban un "reconocimiento y reparación", se investiguen los casos y se apliquen medidas para que no vuelva a repetirse.

En ese sentido, ha lamentado que la ley para declarar imprescriptibles los abusos sexuales a menores lleve dos años bloqueada en el Congreso.

Sobre esta ley, que fue iniciativa del Parlament y salió adelante con los votos de PSC, ERC, Junts y Comuns, ha pedido a los partidos que la apoyaron que lo hagan "con la misma contundencia" en el Congreso.

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"Si el papa quería ir a Montserrat, lo primero que tenía que hacer es reunirse con las víctimas de abusos sexuales producidos ahí mismo", ha recalcado Albiach.

Preguntada por si cree que fue un error invitar al papa a que diera su discurso desde el Congreso, ha contestado: "Te daré un opinión muy personal. Para mí, el papa poca cosa pintaba en el Congreso haciendo este discurso.

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"Respetamos todas las creencias. Creo que no hizo un discurso como jefe del Estado, sino como jefe de la Iglesia", ha añadido. EFE