Comisión de la SEPI amplía plan de trabajo con una decena de nombres, entre ellos Calviño

Madrid, 9 jun (EFE).- La comisión del Senado que investiga presuntas irregularidades en la gestión de la SEPI ha aprobado este martes una nueva ampliación de su plan de trabajo, con la inclusión de más de una decena de nombres susceptibles de ser llamados a comparecer cuando los populares así lo decidan, entre ellos el de la exvicepresidenta primera Nadia Calviño.

Fuentes del PP han confirmado a EFE que la comisión ha aprobado su nueva lista de diez nombres, en la que figuran, además de la actual presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), exvicepresidenta primera y exminista de Economía, Nadia Calviño, la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea y ex ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y la exministra de Industria y actual portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto.

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La comisión qie investiga la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha incluido también en la lista al exministro y actual gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, y al director de la Oficina de Asuntos Económicos y G20 de la Presidencia del Gobierno, Manuel de la Rocha.

Junto a ellos ha incorporado como posibles comparecientes a Manuel Aarón -señalado por el juez José Luis Calama, que investiga el 'caso Plus Ultra', como el "enlace" con Venezuela del entorno del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero- y a Gertrudis Alcázar, secretaria de Rodríguez Zapatero.

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Del mundo empresarial se han aprobado los nombres de Cristóbal Cano, como gestor del entramado societario de Julio Martínez, presunto testaferro y hombre de confianza en la sombra de Zapatero.

También han sido habilitados como futuros comparecientes el ex embajador de España en Venezuela Raúl Morodo y el actual embajador, Ramón Santos.

Según las fuentes, la comisión también ha aprobado el trámite preceptivo para poder volver a llamar a declarar en la comisión en el futuro a la exvicepresidenta y exministra de Hacienda María Jesús Montero y al ex presidente de la SEPI Vicente Fernández.

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La reunión de la Mesa de la comisión que hoy debía de haber fijado un nuevo calendario de comparecencias ha sido pospuesta para mañana miércoles.EFE