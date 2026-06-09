Banderas vaticanas, cánticos y emoción en la plaza de la Catedral para recibir al papa

Diana Illa Cruz

Barcelona, 9 jun (EFE).- Miles de fieles se han congregado este martes por la mañana en los alrededores de la Catedral de Barcelona para recibir al papa León XIV en su primera visita a la Ciudad Condal, en una jornada marcada por la expectación, las banderas vaticanas, los cánticos y los nervios de los asistentes que han ido llenando progresivamente la plaza.

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En los exteriores del templo, el protagonismo lo ha asumido la abrumadora presencia de jóvenes y escolares, que se han hecho notar incluso varias horas antes de que aterrizara el pontífice con proclamas como “Esta es la juventud del papa”.

Una de las voces que más alto ha gritado estos lemas ha sido la de Sonsoles, una joven barcelonesa que ha acudido al histórico evento con amigas del colegio y ha asegurado a EFE querer transmitir al papa que su generación lo apoya sin complejos.

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"Aunque parezca que seamos una sociedad débil, estamos creciendo cada vez más en la fe", ha sostenido.

Una de las delegaciones escolares más numerosas ha corrido a cargo de los colegios Abat Oliba Loreto y Abat Oliba Spínola, que han afirmado haber desplazado de manera escalonada a cerca de un millar de alumnos desde quinto de primaria a primero de bachillerato.

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Uno de sus profesores, Luis Mediano, ha justificado el esfuerzo logístico al calificar la cita como un acontecimiento "muy importante para los jóvenes de hoy".

"Ver al papa es como ver a Jesús delante nuestro, es algo que te toca el corazón", ha confesado con entusiasmo uno de sus alumnos.

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Tampoco ha faltado un recuerdo para los estudiantes de bachillerato catalanes, que hoy comienzan las pruebas de la Selectividad: “Por los de la sele”, se ha podido leer en una pancarta en primera fila.

Entre la marea de banderas, como las de España, México, Argentina o Barcelona, las banderas blanquirrojas de Perú han cobrado hoy un relieve especial en honor a la tierra en la que León XIV ejerció como sacerdote y obispo durante muchos años.

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"Estamos muy emocionadas", ha expresado Karina, una ciudadana peruana que lleva 40 años residiendo en Barcelona, los mismos que el pontífice vivió en el país andino.

Mientras sostiene su enseña, recuerda que la Ciudad Condal llevaba casi dos décadas sin recibir a un papa: "Esto tiene mucho significado porque hace que nos unamos todos en un momento difícil de muchas guerras; une a diferentes culturas”.

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La llegada del papa León XIV se ha producido finalmente poco antes de las 13:30 horas, con algo de retraso respecto al horario previsto, en medio de una expectación que se ha mantenido intacta hasta el último momento y que ha estallado en aplausos, lágrimas y emoción contenida en el entorno de la Catedral de Barcelona. EFE

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