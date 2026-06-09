Attaoui buscará en Oslo redimirse de la discreta actuación en Estocolmo

Redacción deportes, 9 jun (EFE).- El cántabro Mohamed Attaoui, que fue décimo hace dos días en los 800 metros de la Liga Diamante de Estocolmo, buscará redimirse de su discreta actuación en los Bislett Games de Oslo, en los que se medirá mañana al adolescente estadounidense Cooper Lutkenhaus, ganador en Suecia, y al campeón olímpico keniano Emmanuel Wanyonyi.

Attaoui, que acredita una marca personal de 1:41.20 y fue subcampeón europeo en Roma 2024 y finalista en los Juegos Olímpicos de París 2024 y en el Mundial de Tokio 2025, en ambos casos con un quinto puesto, disputará en Oslo su segunda carrera de 800 al aire libre de la temporada.

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En la primera, en Estocolmo, fue décimo con un tiempo de 1:46.92, lejos de la primera posición que ocupó Cooper Lutkenhaus, que en su estreno en la Liga Diamante con 17 años se lleva la victoria.

En Oslo, el adolescente estadounidense volverá a ponerse en la línea de salida para medirse al keniano Emmanuel Wanyonyi, campeón olímpico, mundial y poseedor de tres 'diamantes', que regresa a la competición tras perderse la cita sueca por el nacimiento de su hijo; y al canadiense Marco Arop, campeón del mundo en Budapest 2023.

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En los 100 metros paralímpicos, fuera de concurso, estará la catalana Fiona Pinar, que hace una semana, en Roma, ganó la Golden Gala. EFE