Aprobado el calendario de Primera y Segunda División para la temporada 2026/27

Madrid, 9 jun (EFE).- Las Juntas de División de LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion aprobaron este martes por unanimidad el calendario de inicio de la temporada 2026/27, así como el modelo de comienzo de la competición en jornada partida, según informó LaLiga a través de un comunicado.

Desde la patronal del fútbol defienden que "el respaldo unánime" de todos los clubes al calendario pone de manifiesto "el amplio consenso" existente en torno a una propuesta que "garantiza la estabilidad de la competición, respeta los periodos de descanso y pretemporada de los jugadores y ofrece soluciones específicas para aquellos clubes que puedan verse afectados por la participación de sus futbolistas en las fases finales del Mundial".

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La unanimidad de la aprobación, subrayaron desde LaLiga, refleja "el compromiso conjunto de los clubes con un calendario equilibrado que atiende las necesidades de la competición y de todos sus actores".

De este modo, la campaña 2026-2027 dará comienzo finalmente el fin de semana del 15-16 de agosto, una decisión que llega después de que el pasado lunes se diera a conocer la resolución del arbitraje a la que se sometieron LaLiga y la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) y que resultó favorable al planteamiento de la entidad que preside Javier Tebas.

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La petición formulada por la AFE, que propuso que ante la celebración del Mundial -que concluye el 19 de julio- el arranque de la competición tuviera lugar el 23 de agosto, quedó desestimada, igual que su sugerencia respecto a la fecha del final de Segunda División, que era el otro punto de discrepancia que se aborda en la citada resolución del arbitraje.

La postura de LaLiga fija la conclusión de la competición el domingo 6 de junio, con la jornada 42, y que el 'play-off' de ascenso se juegue entre el 9 y el 20 de junio. AFE solicitó que los 'play-off' se jugaran el domingo 6, el miércoles 9, el domingo 13 y el domingo 20 de junio. EFE

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