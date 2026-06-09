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Alemania lamenta la falta de acuerdo con Francia para el proyecto de caza europeo en el también participaba España

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El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, ha señalado este martes su decepción por la falta de acuerdo con Francia para el desarrollo del proyecto de caza europeo de sexta generación FCAS (Futuro Sistema Aéreo de Combate), en el que también participaba España.

"Me duele mucho. Todo proyecto franco-alemán que no tiene éxito es algo que no me gusta, porque sé lo importante que es la cooperación entre Alemania y Francia en Europa", ha afirmado el ministro germano, que en todo caso ha hecho alusión a los distintos desencuentros para recalcar que "ya no era posible llegar a un acuerdo".

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"Tanto (el canciller alemán) Friedrich Merz como yo hemos hablado con Dassault y Airbus, de forma intensa, bilateral y multilateral. Emmanuel Macron también lo intentó. Los obstáculos decisivos no pudieron superarse o no quisieron ser superados por la industria", ha explicado el titular de Defensa sobre el fracaso del proyecto conjunto europeo.

"Era un proyecto europeo ambicioso y de gran alcance que ahora se ha estrellado contra la realidad. Tenemos que convivir con ello. Esto no cambia en absoluto la relación con Francia", ha señalado Pistorius.

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Tras años de negociaciones, Francia y Alemania han dado por descartado el proyecto ante las diferencias existentes entre los socios. Según fuentes del Gobierno alemán, Merz y Macron han llegado a la conclusión de que el conglomerado industrial francés Dassault Aviation y el fabricante europeo Airbus no podrán ponerse de acuerdo sobre quién debe liderar el programa.

Merz sugirió al mandatario francés que no siga adelante con este proyecto de defensa, considerado el más ambicioso hasta la fecha y que fue lanzado en julio de 2017 por la entonces canciller alemana Angela Merkel y el propio Macron. No obstante, sí se ha mostrado a favor de continuar con el desarrollo de una nube de combate.

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