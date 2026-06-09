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Agricultura convoca las subvenciones de 1,2 millones para el programa de formación Cultiva

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Madrid, 9 jun (EFE).- El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado la convocatoria para que las organizaciones agrarias soliciten ayudas destinadas al programa de formación Cultiva 2026, dotadas con un presupuesto de 1,2 millones de euros.

En un comunicado, el MAPA ha detallado que ese presupuesto es susceptible de ser ampliado y que está destinado a la organización de estancias de formación y transferencia de conocimiento de entre cinco y 14 días para jóvenes profesionales agrarios que no hayan cumplido los 41 años en explotaciones agrarias y ganaderas.

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Ha precisado que las entidades representativas del sector agrario de ámbito estatal interesadas en participar en este programa pueden presentar las solicitudes hasta el 23 de junio, incluido.

Estas entidades deberán acompañar su solicitud con un plan de estancias formativas que incluya las explotaciones modelo de acogida y las estancias programadas en cada una de ellas, ha añadido.

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El plan, que será de carácter supraautonómico y con estancias que se desarrollarán entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2027, "garantizará la presencia de explotaciones con mujeres al frente de las mismas", ha destacado. EFE

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