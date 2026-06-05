El exsevillista Ben Yedder absuelto de la acusación de violencia psicológica a su ex

París, 5 jun (EFE).- El futbolista Wissam Ben Yedder, que entre 2016 y 2019 jugó en el Sevilla, fue absuelto de la acusación de violencia psicológica contra su exmujer, semanas después de que los tribunales rechazaran juzgarle por violación.

Condenado en primera instancia a 900.000 euros (casi 1,1 millones de dólares) de multa por violencia psicológica contra su pareja, de la que se estaba separando, el actual atacante del Wydad Casablanca marroquí ha sido absuelto en apelación.

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El tribunal consideró que los insultos por los que fue denunciado por su pareja se inscriben dentro de una discusión en el marco de un divorcio, indica este viernes el diario L'Équipe.

En febrero pasado el jugador también vio como apelación anulaba la decisión tomada en primera instancia de llevarle a juicio por una acusación de violación, al considerar que no existían pruebas suficientes para ello. EFE

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