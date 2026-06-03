Quirós, Luna, Lara y Suneson se suman a Olazabal en el V Bizkaia Open

Trapagaran (Bizkaia), 3 jun (EFE).- Los jugadores Álvaro Quirós, Santiago Luna, José Manuel Lara y Carlos José Suneson, todos ellos ganadores de torneos del European Tour, han confirmado su inscripción en el V Bizkaia Open programado del 19 al 21 de junio en el campo vizcaíno de Meaztegi.

Todos ellos se suman a una destacada nómina de golfistas encabezada por José María Olazabal, doble ganador del Masters de Augusta y habitual en este torneo estrella del circuito de la Asociación de Profesionales de Golf de España (PGAe), que se presentó este miércoles en las instalaciones de Meaztegi.

PUBLICIDAD

Carlos Balmaseda, Luis Claverie, Xavier Guzmán, José Manuel Ruiz y los locales Jesús María Arruti, Javier Sáinz y Borja Martín, ganador en 2023, figuran también entre los más de cien inscritos de los 140 que se esperan en la cuarta cita de las diez que conforman el calendario del III TUMI Spain Golf Tour, el circuito nacional de golf.

"Seguimos trabajando para que el torneo sea cada vez más importante. Puede parecer que después de cuatro ediciones lo tenemos todo hecho, pero a nosotros nos gusta mantenernos en tensión porque es la manera de mejorar", destacó en el acto Carlos Roca, director gerente de Meaztegi Golf.

PUBLICIDAD

Además del torneo profesional, el V Bizkaia Open incluirá el jueves 18 un torneo 'pro-am' solidario en apoyo a la Fundación DalecandELA.

El domingo 21, coincidiendo con la jornada final de la competición, se jugará otro 'pro-am', en este caso infantil, organizado en colaboración con la fundación Jon Rahm 4 Kids con la participación de todas las escuelas de Euskadi, equipos de Cantabria y Castilla-León y, como novedad, dos escuelas francesas.

PUBLICIDAD

Meaztegi Golf es un campo de titularidad pública diseñado por Severiano Ballesteros en un área de 88 hectáreas en la antigua zona minera vizcaína de Triano. Fue inaugurado en 2005 y tiene un recorrido de 6.154 metros (par 72). EFE

ibn/ida/cmm