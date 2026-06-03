El alemán Florian Badstübner, árbitro del amistoso España-Irak

Las Rozas (Madrid), 3 jun (EFE).- El alemán Florian Badstübner será el árbitro principal del amistoso de preparación para el Mundial que las selecciones de España e Irak disputarán este jueves 4 de junio en el estadio de Riazor (La Coruña) desde las 21:00 horas CEST (- 2 GMT).

Sus compatriotas, Christof Günsch y Sven Waschitzki-Günther, le auxiliarán en las bandas mientras que Tobias Reichel, también germano, ejercerá de cuarto árbitro.

El colegiado, de 35 años, es árbitro FIFA desde 2025 y su debut en la Bundesliga fue en octubre de 2020. Esta temporada ha dirigido partidos de Bundesliga, Copa de Alemania y dos encuentros de la fase de grupos de la Liga Conferencia.

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Y este jueves dirigirá el amistoso España-Irak, tras el que la selección de Luis de la Fuente pondrá rumbo a Estados Unidos para continuar la preparación del Mundial, en el que debuta el 15 de junio ante Cabo Verde. EFE