Vox dice que aún faltan "flecos" para el pacto de gobierno con el PP en Castilla y Léon

Madrid, 1 jun (EFE).- El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha asegurado este lunes que aún faltan "flecos" en el acuerdo con el PP para formar el nuevo gobierno en Castilla y León, pero ha confiado en que se pueda cerrar "en las próximas horas o los próximos días".

"A día de hoy y en estos momentos no está cerrado", ha recalcado Garriga en una rueda de prensa, en la que ha apuntado que las negociaciones avanzan adecuadamente y están cerca de llegar a un acuerdo que puedan anunciar "lo antes posible" sus compañeros en Castilla y León.

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Ha insistido en que aún hay margen para negociar un gobierno con "capacidad presupuestaria y competencial" necesaria para impulsar un cambio en las políticas de la Junta y ha incidido en "cada minuto que pasa, son días y horas" en que no están centrados en propiciar ese cambio.

Preguntado por Andalucía, ha señalado que todavía están a la espera de que el presidente en funciones, el popular Juanma Moreno, llame al portavoz del grupo parlamentario de Vox, Manuel Gavira, para iniciar las negociaciones para formar gobierno.

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Ha tachado de "profundamente irresponsable" que Moreno aún no haya contactado con Gavira y ha aconsejado al dirigente del PP que hable con sus compañeros de partido en Extremadura, Aragón o Castilla y León para que le digan lo fácil que es negociar con Vox cuando se hace con seriedad y lo mal que responde cuando hay "algún tipo de chantaje".

"Parece que (Moreno) se está metiendo en un lío (...) y que ahora los que bloquean los gobiernos son el Partido Popular", ha denunciado el secretario general de Vox, quien, no obstante, ha asegurado que siguen con la mano tendida al PP para llegar a un acuerdo en Andalucía. EFE

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