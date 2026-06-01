Espana agencias

Villarejo sostiene que Rajoy se aprovechó de una operación "oficial" sobre Bárcenas

Guardar
Google icon

Madrid, 1 jun (EFE).- El excomisario José Manuel Villarejo ha afirmado en el juicio del caso Kitchen que cree que el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy se aprovechó de una operación "correcta" y "oficial" para localizar bienes en el extranjero del extesorero del PP Luis Bárcenas, "para si había algo que le afecta a él también trincarlo".

"Lo supe en el 17 y ahora a balón pasado tengo la impresión de que el exministro, como el resto, fueron todos engañados por el ingenio del señor Rajoy", ha declarado Villarejo este lunes en la Audiencia Nacional, donde enfrenta una petición de 19 años de cárcel por parte de la Fiscalía por una presunta operación parapolicial para espiar al extesorero del PP y sustraerle documentación comprometedora para el PP entre 2013 y 2015.

PUBLICIDAD

A lo largo de su declaración, Villarejo ha explicado cómo el director general de la Policía Nacional Ignacio Cosidó y el exdirector adjunto operativo (DAO) Eugenio Pino le encargaron captar al conductor de Bárcenas, Sergio Ríos, como confidente, ante el temor de que Bárcenas tuviera información relevante para altas instancias del Estado y ha deslizado que se podría tratar del rey emérito, Juan Carlos I.

Las fuentes que Villarejo tenía, ya antes del conductor, en el entorno de Bárcenas, le dijeron que el extesorero "lo grababa todo", incluso con una pluma, y entendía que además de grabaciones que pudieran comprometer a Rajoy, también tenía otras de contactos en el extranjero y de sus movimientos económicos y de ahí la insistencia en "recuperar ese 'pendrive' lleno de grabaciones".

PUBLICIDAD

"Visto a estas alturas, ojalá hubiera encontrado algo que afectase a Rajoy, me hubiera hecho mucha ilusión", ha recalcado el excomisario, que ha salpicado su declaración de alusiones al CNI o a una supuesta operación entre el Gobierno y el rey emérito para destruirle. EFE

(Foto) (Vídeo)

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Rafael Escuredo pide un congreso extraordinario del PSOE para "renovar responsables"

Infobae

Amigas de la Tierra pide aclarar si hubo irregularidades en selección de proyectos mineros

Infobae

Argüello cree que el papa animará al diálogo y a "romper la dialéctica de los contrarios"

Infobae

El Defensor del Pueblo pide a Policía no expulsar a migrantes en proceso de regularización

Infobae

Ratifican más de nueve años de cárcel para un acusado de agresión sexual sobre su prima menor en Algeciras (Cádiz)

Ratifican más de nueve años de cárcel para un acusado de agresión sexual sobre su prima menor en Algeciras (Cádiz)
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Instituto Cervantes niega que su sede en Utrecht se haya vendido después del embargo decretado por la justicia

El Instituto Cervantes niega que su sede en Utrecht se haya vendido después del embargo decretado por la justicia

Del 72% en Madrid al 29% en Extremadura: así varía el esfuerzo salarial para pagar el alquiler en cada comunidad autónoma

El exDAO defiende que el caso Kitchen fue una operación de inteligencia para localizar el dinero de Bárcenas en Suiza

Última hora del sumario del caso Leire Díez: Feijóo ve “movimiento” entre los socios del Gobierno y les anima a buscar “una solución en poco tiempo”

Pablo Iglesias asegura que hizo presidente a Pedro Sánchez engañando a Ciudadanos y el PNV en la moción de censura: “Esto sale una vez en la vida”

ECONOMÍA

Del 72% en Madrid al 29% en Extremadura: así varía el esfuerzo salarial para pagar el alquiler en cada comunidad autónoma

Del 72% en Madrid al 29% en Extremadura: así varía el esfuerzo salarial para pagar el alquiler en cada comunidad autónoma

La factura de la luz se dispara un 24% en mayo: el usuario medio pagará casi 15 euros más

El CIS estrena un sistema para identificar sus llamadas en encuestas telefónicas: cómo verificar si son oficiales y qué información pueden solicitar

La patronal de estaciones de servicio en España defiende la “transparencia” y “honestidad” de las gasolineras tras la rebaja del IVA a los carburantes

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España

DEPORTES

El Mundial 2026, el ecosistema perfecto para los “ingenieros del caos”: así pueden la desinformación y la IA viralizar mentiras en minutos

El Mundial 2026, el ecosistema perfecto para los “ingenieros del caos”: así pueden la desinformación y la IA viralizar mentiras en minutos

La increíble historia de Adrián ‘Vitamina’ Silva, un futbolista de 55 años que sigue jugando los 90 minutos: “Estoy en mi mejor momento”

Rafa Jódar se sobrepone para remontar el partido ante Pablo Carreño y sellar su pase a cuartos de final de Roland Garros en el quinto set

La celebración de los aficionados del PSG tras ganar la Champions se va de madre: un muerto, casi 800 detenidos y siete policías heridos

Florentino Pérez, Ceferin y un dossier sobre los árbitros y el caso Negreira en la final de la Champions