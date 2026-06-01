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La CUP asegura que los casos de corrupción son un "problema estructural" en España

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La portavoz de la CUP, Su Moreno, ha asegurado que los casos de corrupción vinculados a los grandes partidos que han estado en el Gobierno en España son un "problema estructural", por lo que considera que el debate a abordar no es qué debe hacer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sino qué está pasando en un régimen político en el que ocurren casos de manera recurrente.

Lo ha dicho en rueda de prensa desde la sede de la formación este lunes al preguntársele por los presuntos casos de corrupción vinculados al PSOE y por si cree que debería haber una convocatoria electoral, ante lo que ha dicho que la pregunta es si la legislatura "está sirviendo" para hacer transformaciones de fondo y avanzar en derechos sociales.

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"Porque si la función que tiene la legislatura es garantizar estabilidad a cualquier precio entonces tiene un problema evidente", ha añadido.

A este respecto ha dicho que la fuerza del independentismo ha sido "secuestrada" y ha mostrado preocupación por la reacción de algunas fuerzas que, apunta, se definen de izquierdas, porque cree que cualquier crítica al PSOE queda desactivada por el miedo a la extrema derecha.

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Así, ha dicho que esto es un error y que "no hay nada peor que una izquierda con miedo" y ha lamentado la, dice, poca contundencia de algunos partidos, citando el papel de los Comuns y ERC.

PSC

Acerca del requerimiento de información de la Audiencia Nacional al PSOE, en el que se incluían los gastos de la campaña del PSC en las elecciones catalanas de 2024, ha remarcado que la corrupción no tiene cabida y no es aceptable y ha añadido que si las investigaciones avanzan se deberán dar las "explicaciones pertinentes".

También sobre la investigación del TSJC al diputado de ERC y exconseller de Interior, Joan Ignasi Elena, por presuntas adjudicaciones irregulares en Altafulla (Tarragona), ha señalado que habrá que ver como avanzan las investigaciones y que desde la CUP intentarán ser siempre "implacables" contra cualquier sospecha.

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