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Australia se corona en las Series Mundiales de rugby seven de Valladolid

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Inés Morencia

Valladolid, 31 may (EFE).- Australia se ha coronado este domingo en las HSBC SVNS World Championship de Valladolid, tras imponerse tanto en la categoría masculina, donde los "Wallabies 7" vencieron a Sudáfrica, como en la femenina, donde las "Aussie 7s" superaron a Estados Unidos.

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En la competición femenina Australia ya dio la sorpresa en semifinales, cuando derrotó a Nueva Zelanda, las grandes favoritas y claras dominadoras de las Series Mundiales en los últimos años.

Gracias a un tesón admirable, las australianas consiguieron dar la vuelta al resultado y alzarse con el triunfo.

Esa meritoria victoria no solo le dio el pase a la final, sino el título del torneo vallisoletano, al imponerse a Estados Unidos por 27-12, en un gran encuentro de las "Aussie 7s", que controlaron de principio a fin.

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La clasificación de las féminas la cerró Gran Bretaña (12ª); Argentina fue undécima; Brasil, décima; Sudáfrica, novena; España, octava; Fiji, séptima; Japón, sexta; Francia, quinta; Canadá, cuarta y Nueva Zelanda hizo podio con su tercer puesto.

En el caso de los chicos, Sudáfrica no pudo remontar la final ante Australia, que se impuso por 26-19, y tuvo que conformarse con la segunda plaza, mientras que Argentina completó el podio al vencer a Fiji.

La clasificación masculina se selló con Gran Bretaña en la duodécima posición; Uruguay en la undécima, Alemania en la décima; Estados Unidos en la novena; Kenia en la octava, Francia en la séptima; España en la sexta; Nueva Zelanda en la quinta y Fiji en la cuarta.

Valladolid se ha convertido, durante tres días, en el epicentro del rugby seven mundial, en un torneo que ha acogido a unas 30.000 personas, que no solo han disfrutado de una competición de alto nivel, sino también de conciertos y gastronomía.

Aficionados al rugby procedentes de todos los lugares del mundo han vivido un ambiente de gran hermandad dentro y fuera del estadio José Zorrilla, que volverá a ser la sede de estas Series Mundiales los dos próximos años.

Al término del torneo, el presidente de la Federación Española de Rugby, Juan Carlos Martín "Hansen", ha asegurado que el balance ha sido "positivo", tanto desde un punto de vista organizativo como desde el deportivo, "ya que España ha competido a un gran nivel".

"Se ha logrado ejecutar bien el primer año en Valladolid, que es lo más complicado, pero hay que trabajar para estabilizar y consolidar este evento. El sábado ha sido un día grande, con muy buena asistencia, aunque lógicamente hay muchas cosas para aprender y mejorar", ha añadido.

En este sentido, ha indicado que "España ha dado un paso de gigante con World Rugby, demostrando que puede hacer eventos de este tipo y, en el futuro, incluso de más nivel", como puede ser el Mundial de Rugby de 2035, para el que España ha presentado su candidatura. EFE

mim/fsm/jl

(foto)

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EFE

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