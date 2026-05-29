San Sebastián se suma a las playas sin humo y altavoces con multas de hasta 750 euros

San Sebastián, 29 may (EFE).- Tras varias jornadas sofocantes en las que San Sebastián ha pulverizado algunos récords de temperatura, la ciudad inicia el lunes la temporada oficial de verano en la que se sumará a los numerosos municipios costeros que sancionan por fumar y usar altavoces en sus playas con multas de hasta 750 euros.

'Este verano respira y escucha el mar' es el lema de la campaña veraniega puesta en marcha por la capital donostiarra y presentada este viernes frente al mar Cantábrico por el concejal del área, Iñigo García, quien ha explicado que la temporada llega este año con "importantes novedades" por la entrada en vigor de la nueva normativa.

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Por primera vez, las playas de La Concha, Ondarreta y La Zurriola estarán libres de humo y de altavoces tras hacerse efectiva la última regulación que, según ha recalcado, busca "mejorar la convivencia, la sostenibilidad y el disfrute" del entorno.

Durante los primeros días, la Policía Municipal hará "pedagogía" en la arena pero a partir del día 24 de junio, cuando se hará realmente efectiva la ordenanza tras su publicación en el Boletín Oficial de Gipuzkoa, podrá imponer multas de entre 100 y 750 euros.

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Por ejemplo, si se trata de una conducta puntual sin molestias relevantes y la obediencia por parte del infractor es inmediata la sanción se situará entre los 100 y 200 euros, mientras que si la conducta es insistente podrá alcanzar entre 200 y 500 euros y si es reiterada y afecta a muchas personas podrá llegar a 750 euros.

El Ayuntamiento de San Sebastián insiste en que el objetivo es dar un paso importante hacia "un modelo de playas más sostenible, saludable y amable". "Queremos que el protagonismo lo tenga el mar, el paisaje y el respeto mutuo", recalca Iñigo García.

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Ha recordado que las colillas constituyen actualmente el principal residuo encontrado en las playas y ha precisado que el último estudio realizado con el centro de investigación Azti evidenció que estas representan el 38 % de la "macrobasura" en La Concha y el 50 % en Ondarreta.

Por esto, el consistorio insiste en que la prohibición de fumar busca reducir la contaminación de la arena y del mar, además de fomentar espacios más saludables y libres de humo, mientras que la regulación del uso de aparatos de sonido pretende garantizar un disfrute colectivo más tranquilo y respetuoso.

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"El objetivo no es otro que recuperar la esencia de nuestras playas: escuchar el mar, disfrutar del entorno y convivir desde el respeto" también en los arenales de San Sebastián, donde todos los servicios arrancarán el lunes, salvo el de toldos y carpas que empezará a funcionar el día 15.

El servicio de socorrismo, que contará con un coordinador general, 18 socorristas y 3 patrones, también se desplegará por las playas el mismo día 1 tras unas jornadas sofocantes en las que las playas donostiarras han estado repletas y los surfistas han tenido que rescatar a varias personas en el mar ante la ausencia de este servicio, sobre todo en la playa de La Zurriola, donde hay corrientes y fuertes olas.

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Por ello, el Ayuntamiento de San Sebastián se ha comprometido a analizar "con rigor" la posibilidad de ampliar en 2027 la temporada de playas, una decisión que adoptará al final de este verano. No obstante, el consistorio apela a la "prudencia" y a disfrutar las playas, en esta "nueva etapa", también desde la "responsabilidad". EFE

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