Miró "homenajea" al Gaudí más espiritual por su centenario en el Museu Diocesà barcelonés

Barcelona, 29 may (EFE).- Joan Miró dedicó una serie a Antoni Gaudí con la mística y la naturaleza como hilos conductores cuyas maquetas -o primeras versiones- pueden verse desde este viernes en el Museu Diocesà de Barcelona, que rinde de este modo también tributo al arquitecto modernista por su centenario.

'Miró y Gaudí. Naturaleza y mística' recoge una veintena de obras conservadas en la Fundació Pilar i Joan Miró de Mallorca que, de hecho, el pintor comenzó a elaborar en el año 1974 con la vista puesta en la efeméride de los 50 años tras la muerte de Gaudí.

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Las maquetas incorporan 'collage', papeles rasgados, recortes de periódico, yeso, tinta e incluso celo, lo que permite ver todo el proceso y las correcciones autoimpuestas por el pintor, tal y como ha explicado a EFE la comisaria de la exposición, Helena Alonso.

"Es un Miró mayor y muy en la última parte de su vida, pero las maqueas nos permiten adentrarnos en su proceso creativo y apreciar toda la técnica", ha añadido.

Alonso ha contextualizado que para Gaudí "la naturaleza es a la vez orden y caos por su infinitud" y "su misión pasa por ordenarla en comunión con Dios".

"Por su parte, Miró reconoce el orden y el caos en la naturaleza, pero no busca la armonía, sino revelar la belleza oculta para liberar al individuo", ha explicado.

En la misma muestra, y para "establecer un diálogo" entre ambos, también se han incorporado a la exposición una selección de obras diseñadas por Gaudí, como una silla de la casa Batlló o un banco de la Colonia Güell y objetos que fueron diseñados por el reusense.

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Entre otros, han asistido a la inauguración, tanto la directora de la Fundació Pilar i Joan Miró de Mallorca, Antònia Maria Perelló, y el obispo auxiliar de Barcelona, David Abadias. EFE

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