Iván Ania: "Era el año para el 'play-off', pero una racha muy negativa nos lastró"

Córdoba, 29 may (EFE).- El entrenador del Córdoba, Iván Ania, afirmó antes de despedir la temporada el próximo domingo, con la visita del descendido Huesca al Nuevo Arcángel, que cree que éste era "el año" para que su equipo se hubiera metido en la promoción de ascenso, pero lamentó que una racha "muy negativa" de un solo punto sumado de 24 posibles les "lastró".

"Esa dinámica tan negativa nos lastró un objetivo superior", lamentó este viernes en rueda de prensa el técnico blanquiverde, quien apeló, no obstante, a "valorar la estabilidad" conseguida en la LaLiga Hypermotion, la categoría de plata del fútbol español.

El preparador asturiano explicó que frente al Huesca, al no tener disponible a ninguno de los cuatro centrales del primer equipo por las lesiones de Fomeyem, Rubén Alves y Xavi Sintes y la sanción de Álex Martín, "habrá que reconvertir a jugadores" para que ocupen esa demarcación.

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En el cierre de este curso, el entrenador del Córdoba, que es noveno 60 puntos, se marcó como reto principal lograr un triunfo para alcanzar los "63 puntos" e irse de vacaciones "con la tranquilidad de haber hecho una buena temporada".

Cuestionado por las opciones reales de haber disputado la promoción de ascenso, Ania aseguró que estaba "convencido" de que era el año para lograrlo, pero admitió que la caída del equipo en momentos clave privó al club de un éxito mayor, ya que "sin ese mal momento" el plantel "hubiese aspirado" a pelear hasta el final por metas "mucho más ambiciosas".

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Respecto a la posible marcha de varios de sus futbolistas a clubes de superior categoría, indicó que este interés es algo "positivo" y demuestra que colectivamente han sido "un equipo atractivo", si bien afirmó que esto no le condicionará para confeccionar una alineación competitiva frente a un rival aragonés que buscará la victoria pese a llegar ya descendido.

El preparador cordobesista, quien también zanjó los rumores sobre su futuro al recordar de forma tajante que tiene "un año más de contrato", reivindicó el mérito de su equipo en esta campaña advirtiendo de que "perder el respeto a la categoría te prepara para un batacazo posterior" y puso como ejemplos los descensos de históricos como el Zaragoza, en el curso actual, o el Tenerife, en el anterior. EFE

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