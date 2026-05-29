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Gobierno defiende la sostenibilidad de las pensiones tras superar la nueva prueba de AIReF

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Madrid, 29 may (EFE).- La Seguridad Social ha defendido la sostenibilidad del sistema de pensiones, después de que la AIReF haya publicado este viernes un nuevo informe que, a su juicio, muestra "que las reformas estructurales adoptadas desde 2021 por el Gobierno (...) están dando resultados".

Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones aseguran que el informe de la AIReF, encargo del Gobierno, constata que el gasto en pensiones "cumple el umbral de sostenibilidad" recogido en la llamada cláusula de cierre, al situarse, una vez restado del gasto el impacto de las medidas de ingresos, en el promedio del 13 % del PIB, tres décimas por debajo del nivel marcado como límite.

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Se trata, añaden, de "una situación más sólida que el año pasado", cuando la autoridad lo fijó en el 13,2 % PIB.

Este análisis, añaden, coincide con la publicación de la proyección de la Seguridad Social, realizada a través de la herramienta IntegraSS, que calcula un nivel de gasto promedio del 14 % del PIB entre 2022 y 2050.

Este cálculo del gasto en pensiones en porcentaje al PIB, detallan, "es sensiblemente inferior al obtenido en la evaluación de otros organismos, como la AIReF (14,6 %), debido al mayor nivel de detalle y flexibilidad que les permite adaptarse rápidamente a nuevos escenarios y necesidades". EFE

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