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Fiscalía solicita 20 meses de prisión para los dos acusados de asaltar sin saberlo al juez decano de Orense

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Fiscalía ha solicitado 20 meses de prisión para cada uno de los dos acusados de un robo con intimidación a un hombre que resultó ser el juez decano de Orense, Leonardo Álvarez, al que asaltaron con una pistola de aire comprimido.

En concreto, la audiencia preliminar se celebrará el próximo 18 de junio en la Plaza número 2 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Orense.

Según se recoge en el escrito, los hechos se remontan al 29 de enero de 2024 sobre las 15.20 horas, cuando ambos inculpados se pusieron de acuerdo para abordar a algún transeúnte que portase objetos de valor y hacerse así con ellos, procediendo ambos a huir del lugar una vez usurpados dichos efectos.

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LOS HECHOS

Siguiendo este 'modus operandi', uno de los acusados avisó al otro por teléfono --tal y como habían acordado-- cuando localizó al juez decano --acompañado de una segunda víctima-- mientras transitaban ambos por la Rúa dos Fornos, en Orense, procediendo entonces a colocarle por detrás en el costado izquierdo a Leonardo Álvarez una pistola de aire comprimido al tiempo que le manifestaba que le diese el reloj o le mataría.

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Al no responder a dicha petición, el inculpado trasladó la pistola a la frente del juez, repitiendo la misma advertencia sin éxito y procediendo entonces a apuntar a la segunda víctima a la cabeza y amenazando esta vez con matarla a ella.

Finalmente, el acusado se abalanzó sobre Leonardo Álvarez para arrebatarle el reloj, iniciándose un forcejeo entre ambos hasta que el inculpado huyó de la zona "sin conseguir su propósito" montándose en la moto en la que lo esperaba el segundo acusado y "dándose a la fuga".

Como consecuencia de los hechos, el juez decano sufrió arañazos y erosiones en el pecho, abdomen y mano, así como la rotura de la camiseta que portaba, que ha sido valorada en 47,20 euros.

SOLICITUD DE CONDENA

Por todo ello, el Ministerio Fiscal les atribuye un delito de robo con intimidación y uso de instrumento peligroso intentado, así como un delito leve de lesiones.

En este sentido, solicita para ambos la pena de un año y ocho meses de prisión por el delito de robo, así como el pago de una multa de dos meses a razón de 5 euros diarios por el delito de lesiones, interesando también el pago conjunto y solidario de una indemnización de 100 euros por daños y perjuicios.

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