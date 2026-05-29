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El PP "respeta" que el TS no frene ahora la regularización de migrantes y subraya que el procedimiento "sigue su curso"

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La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha asegurado este viernes que "respeta" que el Tribunal Supremo haya decidido no suspender de forma cautelar la regularización extraordinaria de migrantes y ha recalcado que el procedimiento "sigue su curso".

En concreto, el Supremo ha incidido en el "interés público" y el "sustrato humano" en su decisión de no frenar esa regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Gobierno, según expone la Sala de lo Contencioso-Administrativo en dos autos en los que responde a Vox y la Comunidad de Madrid, que pidieron paralizar la regularización en una vista celebrada el pasado viernes en el Supremo.

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Los magistrados señalan por mayoría de cinco a dos que en el real decreto impugnado por ambas partes "subyace un interés público especialmente cualificado no solo por perseguir un interés público notorio sino por incidir este interés público directa, íntima y cualificadamente en un sustrato humano que trasciende a la mera consideración económica".

"SE VA A SEGUIR TRAMITANDO"

Al ser preguntada si cree que esa decisión del Supremo puede dar aire al Gobierno de Pedro Sánchez, Ezcurra ha explicado que el TS "ha dicho que aceptar las cautelares" sería "entrar de lleno en el fondo del asunto" y que "consideran que por razones de interés no lo iban a hacer".

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La dirigente del PP ha subrayado que hay "dos votos particulares" de dos magistrados que consideran este decreto de regularización extraordinaria de migrantes "es contrario al derecho europeo".

"Lo que va a suceder aquí es que la cuestión se va a seguir tramitando", ha dicho, para añadir que otra de las cuestiones que ha precisado el TS es que como el permiso de residencia "dura un año, en el caso de que se concluya que sí es contrario al derecho, los efectos se podrían revertir".

Dicho esto, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP ha reiterado el respeto de su partido a la decisión del Supremo. "Máximo respeto a las decisiones del Tribunal Supremo. Lo aceptamos y el procedimiento sigue su curso", ha finalizado.

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