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El 41,5 % de los españoles, contra la 'prioridad nacional' y el 35,5 %, a favor

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Madrid, 29 may (EFE).- Cerca del 80 % de los españoles sabe que PP y Vox han firmado acuerdos en Extremadura y Aragón que recogen que el acceso a las ayudas y servicios públicos se inspirará en la 'prioridad nacional'; el 41,5 % de los ciudadanos no comparte ese principio y el 35,5 %, está de acuerdo con él.

Son porcentajes que recoge el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), una encuesta basada en 4.016 entrevistas realizadas entre el 4 y el 18 de mayo, durante la campaña de las elecciones andaluzas.

De acuerdo con ese sondeo, cuando se pregunta solo a quienes han oído hablar del pacto de gobierno entre PP y Vox, el rechazo es mayoritario y se sitúa en el 52,2 % (38,1 % nada de acuerdo y 14,1 % poco de acuerdo), mientras que el 44,6 % afirma que está "muy" o "bastante" de acuerdo.

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El 35 % de los encuestados cree que el principio de 'prioridad nacional' en el acceso a las ayudas públicas es compatible con la Constitución española, frente al 31,7 % que considera que no.

Al preguntar solo a las personas que conocen los acuerdos de gobierno en Extremadura y Aragón los porcentajes varían, pero siguen siendo más (43,9 %) quienes estiman que la idea es constitucional que quienes cren que no lo es (39,9 %)

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La mayoría de los encuestados rechaza las descalificaciones del presidente de EE.UU, Donald Trump, al Gobierno de España y sus críticas a la situación del país.

Según el barómetro, el 65,4 % admite "mucho" o "bastante" rechazo y el 27,1 siente "poco" o "ningún" rechazo.

Una amplia mayoría (82,5 %) se muestra además preocupada ante los bombardeos de Israel y EE.UU. en Irán y la respuesta de este país, mientras que un 27,6 % dice que está "poco" o "nada" preocupado.

El 54,7 % cree que es posible alcanzar una solución para el actual conflicto en Oriente Medio, pero el 64 % estima que va a durar todavía mucho tiempo. EFE

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