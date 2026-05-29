Carreño: "Me siento orgulloso, he pasado momentos muy complicados"

París, 29 may (EFE).- El español Pablo Carreño aseguró sentirse "muy orgulloso" de haber alcanzado los octavos de final de un Grand Slam tras cuatro años de travesía del desierto por las lesiones.

"Me siento muy orgulloso, creo que tengo que celebrarlo, tengo que estar muy contento porque he pasado momentos muy complicados", dijo el español tras superar al argentino Thiago Tirante en la tercera ronda de Roland Garros, 7-6(0), 7-5, 3-6 y 6-4.

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"El esfuerzo para volver y recuperar todo lo que un día tuve no es nada fácil y verme de nuevo en estas situaciones, terminar el partido y ver un vídeo de mi hijo con una raqueta viéndome jugar, hace que merezca la pena todo lo que he sufrido", señaló.

Carreño ha superado un calvario de lesiones y esta temporada ha tenido que jugar torneos menores para recuperar ránking y poder entrar en los más importantes.

"Cuando volví de la lesión el objetivo no era estar en la segunda semana de un Grand Slam, era volver a disfrutar en la pista, jugar sin dolor en el codo que tanto me ha hecho sufrir", indicó.

"Pero ahora estoy aquí, las expectativas y las ilusiones crecen y vas buscando nuevas metas. No vine aquí pensando en alcanzar la segunda semana, pero estoy jugando sin presión, para disfrutar y ahí estamos", comentó.

Sobre su rival en octavos, su compatriota Rafael Jódar, aseguró que coincidió con él en la Copa Davis, a la que fue de 'sparring' y "ya apuntaba maneras".

"Haberse ido a la universidad le ha venido muy bien, creo que ha crecido apartado de los focos", señaló. EFE