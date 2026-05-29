Arcadi España descarta elecciones y señala filtraciones hechas por políticos como Feijóo

Paterna (Valencia), 29 may (EFE).- El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha descartado este viernes un adelanto electoral y ha señalado que se han visto filtraciones formuladas por determinados líderes políticos, como el del PP, Alberto Núñez Feijóo, "adelantándose a operaciones en un ámbito judicial reservado", algo que "llama" la atención.

Arcadi España ha asegurado que comparte las palabras del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que denunció este jueves que existen "mañas" y "métodos no democráticos" que se están utilizando para derribar al Gobierno central.

"Hay algunos elementos que casualidades no parecen. Hemos visto unas filtraciones formuladas por determinados líderes políticos, incluso por el señor Feijóo y otros del Partido Popular, adelantándose a operaciones en un ámbito judicial reservado", ha expresado España ante los medios de comunicación antes de la inauguración de un edificio de oficinas de Tragsa en Paterna (Valencia).

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El ministro ha dicho que esto "llama la atención" y que "cualquier ciudadano que esté viendo estas filtraciones es consciente de que hay algo es extraño".

"Yo lo que veo es al señor Feijóo adelantándose y haciendo anuncios de procedimientos. Por eso, hay que preguntarle al señor Feijóo", ha añadido España.

Asimismo, el ministro ha afirmado que cree absolutamente en la independencia y en el trabajo de jueces, fiscales y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y ha mostrado su "máximo respeto y confianza en la justicia", por lo que ha pedido "dejarlos trabajar con independencia".

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Sin embargo, ha puntualizado que "hay que preguntarle a otras personas, al Partido Popular, la utilización que hacen de determinada información".

Preguntado por la posibilidad de un adelanto electoral, España ha insistido en que es una decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "ya ha manifestado en reiteradas ocasiones que se va a acabar la legislatura", y ha afirmado que están saliendo adelante medidas "muy positivas" para la ciudadanía.

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"Ayer hubo una importante convalidación de un Real Decreto-ley en el Congreso de los Diputados, del copago farmacéutico, que va a permitir que muchas familias y personas de bajos ingresos que tengan un tratamiento caro, y que no se lo puedan permitir, no tengan que dejar ese tratamiento", ha puesto de ejemplo.

"Eso se votó ayer y salió adelante en el Congreso de los Diputados. No estoy hablando de hace un mes ni hace dos. Yo creo que los acuerdos siempre se toman. Hay que seguir dialogando, porque es lo que han decidido los ciudadanos. Los ciudadanos han puesto el reparto que querían en el Congreso", ha añadido España.

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El socialista ha defendido que su partido es "sólido y fuerte" que ha mostrado "contundencia" en los casos en que ha tenido que hacerlo: "Nadie puede evitar determinados comportamientos que hemos visto, pero sí cómo se afrontan y cómo se reacciona ante esos comportamientos".

A su juicio, "la contundencia mostrada por el PSOE no tiene parangón, por desgracia, en otras fuerzas políticas. Nosotros actuamos con contundencia desde el primer momento y otros se limitan o a no decir nada o a hacerles homenajes". EFE

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