Ancelotti prueba con Vinícius, Raphinha, Cunha y Luiz Henrique para medirse a Panamá

Teresópolis (Brasil), 29 may (EFE).- El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, probó este viernes con un ataque compuesto por Vinícius Júnior, Raphinha, Matheus Cunha y Luiz Henrique para el amistoso del domingo contra Panamá en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, preparatorio para el Mundial 2026.

El técnico italiano volvió a apostar en el entrenamiento por un 4-2-4, con Casemiro y Bruno Guimarães en el medio, y una defensa formada por Wesley, Bremer, Léo Pereira y Alex Sandro, según filtraron medios locales.

En la portería estará Alisson, guardameta del Liverpool y que todo apunta a que será el arquero titular de la Canarinha en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que arranca en junio.

La selección brasileña está concentrada desde el miércoles en la Granja Comary, donde se encuentra el centro de alto rendimiento de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), en la localidad de Teresópolis, en la sierra del estado de Río de Janeiro.

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A las órdenes de 'Carletto' ya están 23 de los 26 convocados para la Copa del Mundo.

Los tres que faltan son Marquinhos, Gabriel Martinelli y Gabriel Magalhães, que el sábado jugarán la final de la Liga de Campeones con el París Saint-Germain y el Arsenal.

No obstante, el foco en estos primeros días de preparación está en Neymar, quien se incorporó a la concentración con una lesión muscular de grado II en el gemelo derecho que le mantendrá en la enfermería entre dos y tres semanas.

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Brasil jugará el domingo contra Panamá en el estadio Maracaná y el 6 de junio se enfrentará a Egipto en el Huntington Bank Field de Cleveland (EE.UU.), en el último amistoso antes del Mundial.

La pentacampeona del mundo disputará en territorio estadounidense toda la primera fase del torneo.

Debutará en el Grupo C el 13 de junio frente a Marruecos, en Nueva Jersey, y luego se enfrentará con Haití el 19 de junio, en Filadelfia, y a Escocia, cinco días después, en Miami. EFE

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