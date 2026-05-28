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Un bañista fallece tras ser rescatado del mar en Fuerteventura

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Madrid, 29 may (EFE).- Un hombre ha fallecido este jueves tras ser rescatado del mar en la playa de La Escalera, en el municipio de La Oliva (Fuerteventura), mientras que otra persona que también se encontraba en apuros logró salir del agua por sus propios medios, según ha informó Emergencias 112 del Gobierno de Canarias.

El incidente se registró a las 17:20 horas, momento en el que el centro coordinador activó el dispositivo tras recibir la alerta sobre la situación de ambos bañistas.

Rescatadores del helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) localizaron e izaron a la aeronave al afectado y, al comprobar que se encontraba en parada cardiorrespiratoria, le practicaron maniobras de reanimación durante su traslado a una zona de tierra cercana.

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El personal sanitario continuó allí con la asistencia sin obtener resultado, pudiendo solo confirmar el fallecimiento. El otro afectado rechazó el traslado a un centro sanitario tras ser atendido.

En el operativo de emergencia y seguridad han participado helicópteros y ambulancias del SUC y del GES, personal médico del Consultorio Local de El Cotillo, miembros de Salvamento Marítimo, del Servicio de Salvamento en Playas de La Oliva, de Protección Civil, de los cuerpos de bomberos de La Oliva y del Cabildo de Fuerteventura, así como agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil, que se ha encargado de instruir las diligencias correspondientes.EFE

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