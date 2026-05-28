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Rescatan un cayuco con 55 migrantes a bordo, entre ellos un bebé, cerca de El Hierro

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El Pinar (El Hierro), 28 may. (EFE).-La embarcación de Salvamento Marítimo salvamar Diphda ha rescatado este jueves en aguas cercanas a El Hierro un cayuco con 55 personas a bordo, entre ellas 10 mujeres y seis menores de edad, de los que uno era una bebé de ocho meses.

Según han informado a EFE fuentes de los equipos de emergencias, uno de los migrantes ha precisado ser trasladado al Hospital Insular Nuestra Señora de los Reyes para su atención médica.

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El cayuco fue localizado a unos seis kilómetros al sur de La Restinga y fue remolcado por la embarcación de Salvamento hasta el muelle de esta localidad pesquera.

Según la información recabada de los servicios sanitarios, todos los migrantes son de origen subsahariano y, según su relato, habrían realizado una travesía de cinco días partiendo desde Nuakchot, en Mauritania.

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A bordo de la embarcación viajaban personas de Senegal y Guinea-Conakry, añaden las fuentes.

Los migrantes serán trasladados en las próximas horas al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), en el pueblo de San Andrés, en el municipio de Valverde, donde serán atendidos por miembros del colectivo ONG “Corazón naranja – Ebrima Sonko” y permanecerán bajo custodia policial, hasta su derivación a otros recursos fuera de la isla. EFE

gf/cmg/aam

(foto)

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EFE

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