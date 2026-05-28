García Albiol: "Vamos a organizar la mejor Supercopa que ha habido hasta la fecha"

Badalona (Barcelona), 28 may (EFE).- El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha asegurado este jueves, durante la presentación de la Supercopa Endesa 2026, que la próxima edición tendrá "la mejor organización que ha habido hasta la fecha".

El torneo, que se disputará en el Olímpic de Badalona el 19 y 20 de septiembre próximos, ha sido presentada hoy en el Museo de Badalona, donde García Albiol se ha mostrado convencido de que será todo un éxito para la ciudad y también para la ACB.

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"Será la mejor edición y la que tendrá mejor ambiente", ha declarado el alcalde, quien ha razonado esta afirmación: "Otras ciudades seguramente tendrán más población o más recursos materiales, pero no tienen lo que tiene Badalona, que es ese amor, ese sentimiento de pertenencia al baloncesto. Esto es un intangible que no se puede comprar ni se puede medir".

El presidente de la ACB, Antonio Martín, se ha mostrado de acuerdo con García Albiol en que la ciudad catalana tiene un aura especial, pues representa la cuna de este deporte en España.

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"Nosotros siempre decimos que, como organización, hacemos viajar el baloncesto a las ciudades, pero en el caso de Badalona, es el baloncesto el que reside en esta ciudad. El baloncesto se fabrica en Badalona", ha destacado.

En este sentido, Martín ha dicho estar "muy tranquilo", por "cómo responde siempre la afición aquí" y ha augurado un torneo "que está muy al alza" y que ofrecerá a los aficionados "partidos espectaculares".

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Para la próxima Supercopa ya están clasificados Valencia Basket, como campeón de la pasada edición, Kosner Baskonia, como campeón de la Copa del Rey, y Asisa Joventut, como anfitrión. El cuarto equipo participante será el campeón de la Liga Endesa o el mejor clasificado en las eliminatorias por el título que no sean estos tres equipos anteriores.

"Queremos situar en el escaparte social a la ciudad de Badalona. Acoger a los aficionados de tres equipos no solo representa ambiente de baloncesto, sino también actividad económica, consumo en restaurantes, conocer la ciudad…", ha explicado Xavier García Albiol, quien ha pedido disculpas a Antonio Martín por ser "extremadamente pesado" para traer la Supercopa a su ciudad.

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"Pero es que forma parte de mis funciones ser pesado, porque queremos situar a Badalona como referencia de acontecimientos de primer nivel", ha apuntado el alcalde, recordando que hace pocas semanas ya se disputó en el Olímpic la Final a Cuatro de la Liga de Campeones de la FIBA.

Al acto de presentación del torneo, además de García Albiol y Martín, también han asistido, entre otras personalidades, Juanan Morales, presidente del Joventut; Miriam Filella, directora de comunicación de Endesa Cataluña; y Ferran Aril, presidente de la Federación Catalana de Baloncesto, además de representantes de los principales clubes de la ciudad. EFE

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