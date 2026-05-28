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El PSOE niega que haya "ordenado, amparado ni cooperado" en los hechos del caso Leire

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Madrid, 28 may (EFE).- El PSOE ha negado este jueves que haya "ordenado, amparado ni cooperado" en ninguna de las conductas "delictivas" descritas en el auto del juez Santiago Pedraz sobre el caso de la exmilitante socialista Leire Díez.

En un comunicado, el PSOE ha explicado que este miércoles recibió un requerimiento de documentación del Juzgado Número 5 de la Audiencia Nacional que motivó la presencia de agentes de la UCO en la sede de Ferraz y que dicha solicitud que "concluyó a las 00.30 de la madrugada" fue atendida "con plena colaboración".

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Los socialistas han recordado que el caso se encuentra bajo secreto de sumario y que darán "todas las explicaciones pertinentes" cuando este se levante porque, aseguran, son los primeros interesados "en esclarecer todas las cuestiones relativas a este caso". EFE

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