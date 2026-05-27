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Sánchez celebra la "voluntad de diálogo" del Vaticano sobre los abusos sexuales

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Ciudad del Vaticano, 27 may (EFE).- El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha destacado este miércoles la "voluntad de diálogo" bilateral del Vaticano sobre la resignificación del Valle de Cuelgamuros y el acuerdo sobre las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia.

Sánchez, tras su primera audiencia con el papa León XIV en el Vaticano, mantuvo un encuentro con su secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, para hablar de cuestiones bilaterales entre España y la Santa Sede.

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"La valoración que hacemos desde España es positiva, diría que muy positiva, con los acuerdos bilaterales alcanzados y firmados entre el Gobierno de España y el Vaticano en los últimos años", ha asegurado el presidente del Gobierno en una rueda de prensa posterior.

En concreto, ha destacado el reciente acuerdo firmado por su Gobierno y la Iglesia católica en enero de 2026 para crear un sistema mixto que permita indemnizar a las víctimas de abusos.

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Pero también habló con Parolin sobre la resignificación del Valle de Cuelgamuros, antes denominado Valle de los Caídos, "uno de los elementos centrales" de la Ley de Memoria Histórica, ha dicho Sánchez.

"(Estos) son muy buen ejemplo de esa sintonía y de ese espíritu de diálogo y de voluntad de acuerdo que tenemos con la iglesia católica", ha añadido.

El papa León XIV emprenderá un viaje a España entre el 6 y el 12 de junio que le llevará a Madrid, Barcelona y Canarias.

"Para España será un inmenso honor recibirle", ha resaltado Sánchez, que le ha agradecido sus "declaraciones y posicionamientos claros" por la paz, el diálogo y contra la guerra: "Es una inspiración en un mundo más que necesitado de ello". EFE

(foto)(vídeo)

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EFE

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