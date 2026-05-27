El uruguayo Cabrera renueva con el Espanyol hasta 2027

Barcelona, 27 may (EFE).- El central uruguayo Leandro Cabrera ha renovado por el Espanyol hasta el 30 de junio de 2027, según ha informado el club catalán, al hacerse efectiva la cláusula de renovación automática en función de su rendimiento y de la permanencia en Primera División.

El futbolista, en declaraciones al club, se ha mostrado muy "contento y feliz" por seguir un curso más en la entidad. "La temporada ha terminado bien para todos, cumplimos el objetivo que nos marcamos. Otro añito más con esta camiseta, es un tremendo honor", ha confesado.

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Leandro Cabrera, pieza clave del equipo con 37 partidos como titular, espera que la siguiente temporada sea parte de un "proyecto ambicioso" en el que confía en "estar a la altura". El uruguayo ha agradecido el apoyo de la afición en todas las fases de la temporada: "Siempre en deuda".

Por otra parte, el defensa ha afirmado que la ilusión en la nueva era de Ramón Rodríguez 'Monchi' como director general deportivo, "es la misma esté Monchi o esté quien esté".

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"Obviamente hay que reconocer el trabajo que hizo Fran (Garagarza) para confeccionar las últimas tres plantillas, la del ascenso y la de las dos permanencias", ha recordado. EFE

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