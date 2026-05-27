Adelante Andalucía afea al PSOE el "chantaje" de "o mi corrupción o viene la derecha"

Sevilla, 27 may (EFE).- El líder de Adelante Andalucía y diputado electo, José Ignacio García, ha afeado al PSOE el "chantaje" que, a su juicio, plantea a los ciudadanos y que pasa por "o mi corrupción o viene la derecha", algo que hay que aceptar "callado porque si no le estás haciendo el juego a la derecha".

García, en una intervención ante los medios de comunicación en la sede de Sevilla, ha reaccionado así a la imputación del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, al exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías y a la gerente del PSOE Ana María Fuentes en la causa en la que investiga a la exmilitante socialista Leire Díez.

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Para el líder de Adelante Andalucía, "hay que salir de ese chantaje" y hay que ser "implacable" contra la corrupción, "venga de donde venga", sea de la derecha o de la izquierda.

García ha explicado que "existe el lawfare", pero que hay que combatirlo con "la casa limpita y siendo implacable con la corrupción" porque "no se puede tener un doble rasero" para criticar igualmente los casos de la izquierda y de la derecha.

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Frente a los casos de corrupción, Adelante ha propuesto una batería de medias como prohibir a las empresas que participen en un caso así que puedan contratar de nuevo con la Administración pública o que el partido que nombre a un cargo corrupto responda con su patrimonio sobre sus acciones y que se regulen las incompatibilidades o lobis.

Para luchar contra la corrupción, ha abundado García, "no hace falta el PP, que es un partido corrupto", sino una izquierda "que no avergüence a la gente por la calle" y que si tiene casos como los que se han conocido este miércoles, actúe con contundencia.

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El líder de Adelante Andalucía también se ha mostrado preocupado por el incendio que se desarrolla en Doñana y ha acusado al Gobierno andaluz de "oscurantismo" en su gestión, a la vez que ha reclamado datos sobre el despliegue de medios o la afeccion al medio que han provocado ya las llamas.

"Se quema Doñana y nos dicen que no tienen medios", ha protestado García, quien se ha preguntado "qué está pasando en Doñana", situación que ha tachado de "vergüenza" porque el Gobierno andaluz, ha acusado, "está callado". EFE

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