16 años de prisión por violar a una mujer a la que recogió como taxista pirata en Sevilla

Sevilla, 27 may (EFE).- Un hombre de 43 años ha sido condenado a 16 años de prisión por delitos de agresión sexual y lesiones contra una mujer a la que previamente había recogido en Sevilla como taxista pirata a la salida de una discoteca y a la que dejó abandonada malherida en un arroyo tras cometer una violación.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), según recoge la resolución a la que ha tenido acceso EFE este miércoles, ha confirmado de forma íntegra la sentencia condenatoria de la Audiencia de Sevilla al rechazar el recurso de apelación que presentó el procesado.

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El alto tribunal andaluz, con sede en Granada, "asume y comparte en su integridad" la valoración probatoria de los distintos medios de prueba practicados por la Audiencia sevillana "por responder a un criterio lógico y razonable".

El recurso de la defensa del condenado pretendía, entre otros motivos, la anulación de la sentencia esgrimiendo que la prueba de ADN que le incriminaba vulneraba sus derechos fundamentales.

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Sin embargo, el TSJA concluye que dicha prueba constituye "prueba de cargo regularmente obtenida, con todas las garantías legales", valorada además junto al resto de pruebas practicadas en el acto del juicio oral.

Hechos probados

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La Audiencia de Sevilla consideró probado, según la sentencia ahora confirmada y a la que también tuvo acceso EFE, que el 18 de mayo de 2024 el condenado retuvo y violó a una mujer de 35 años tras recogerla en un "taxi pirata" a la salida de una discoteca.

El acusado desoyó las indicaciones de llevar a la víctima a su domicilio aprovechando que tenía sus facultades limitadas por el alcohol y la trasladó a una zona apartada a las afueras de la ciudad.

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Durante el trayecto, la mujer intentó arrojarse del coche en marcha para pedir auxilio, lo que fue presenciado por un testigo que alertó de inmediato al 091.

Sin embargo, el agresor continuó la marcha hasta el arroyo El Tamarguillo, en Santiponce (Sevilla), donde la sacó del vehículo tirándole del pelo y la arrastró hasta el agua.

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Tras sumergirle la cabeza en tres ocasiones y amenazarla, el hombre la violó y la abandonó desnuda en el cauce con múltiples lesiones que requirieron su posterior ingreso hospitalario.

El testigo localizó poco después a la víctima y logró rescatarla del agua con una cuerda hasta la llegada de la Policía y las asistencias médicas.

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El procesado, de origen rumano y con una envergadura física superior a la víctima, huyó de España tras la agresión pero fue arrestado en Finlandia en agosto de 2024 mediante una orden europea de detención y, después de ser entregado a las autoridades españolas, ha permanecido en prisión provisional comunicada y sin fianza. EFE