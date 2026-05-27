Espana agencias

16 años de prisión por violar a una mujer a la que recogió como taxista pirata en Sevilla

Guardar
Google icon

Sevilla, 27 may (EFE).- Un hombre de 43 años ha sido condenado a 16 años de prisión por delitos de agresión sexual y lesiones contra una mujer a la que previamente había recogido en Sevilla como taxista pirata a la salida de una discoteca y a la que dejó abandonada malherida en un arroyo tras cometer una violación.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), según recoge la resolución a la que ha tenido acceso EFE este miércoles, ha confirmado de forma íntegra la sentencia condenatoria de la Audiencia de Sevilla al rechazar el recurso de apelación que presentó el procesado.

PUBLICIDAD

El alto tribunal andaluz, con sede en Granada, "asume y comparte en su integridad" la valoración probatoria de los distintos medios de prueba practicados por la Audiencia sevillana "por responder a un criterio lógico y razonable".

El recurso de la defensa del condenado pretendía, entre otros motivos, la anulación de la sentencia esgrimiendo que la prueba de ADN que le incriminaba vulneraba sus derechos fundamentales.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el TSJA concluye que dicha prueba constituye "prueba de cargo regularmente obtenida, con todas las garantías legales", valorada además junto al resto de pruebas practicadas en el acto del juicio oral.

Hechos probados

La Audiencia de Sevilla consideró probado, según la sentencia ahora confirmada y a la que también tuvo acceso EFE, que el 18 de mayo de 2024 el condenado retuvo y violó a una mujer de 35 años tras recogerla en un "taxi pirata" a la salida de una discoteca.

El acusado desoyó las indicaciones de llevar a la víctima a su domicilio aprovechando que tenía sus facultades limitadas por el alcohol y la trasladó a una zona apartada a las afueras de la ciudad.

Durante el trayecto, la mujer intentó arrojarse del coche en marcha para pedir auxilio, lo que fue presenciado por un testigo que alertó de inmediato al 091.

Sin embargo, el agresor continuó la marcha hasta el arroyo El Tamarguillo, en Santiponce (Sevilla), donde la sacó del vehículo tirándole del pelo y la arrastró hasta el agua.

Tras sumergirle la cabeza en tres ocasiones y amenazarla, el hombre la violó y la abandonó desnuda en el cauce con múltiples lesiones que requirieron su posterior ingreso hospitalario.

El testigo localizó poco después a la víctima y logró rescatarla del agua con una cuerda hasta la llegada de la Policía y las asistencias médicas.

El procesado, de origen rumano y con una envergadura física superior a la víctima, huyó de España tras la agresión pero fue arrestado en Finlandia en agosto de 2024 mediante una orden europea de detención y, después de ser entregado a las autoridades españolas, ha permanecido en prisión provisional comunicada y sin fianza. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cae una red que proveía material a plantaciones de marihuana y blanqueaba capitales

Infobae

Compromís tilda de "grave" la imputación de la gerente del PSOE y ve a los socialistas en una situación de "debilidad"

Compromís tilda de "grave" la imputación de la gerente del PSOE y ve a los socialistas en una situación de "debilidad"

El Parlamento de Canarias rechaza la "prioridad nacional" de Vox

Infobae

Sánchez asume la "gravedad" de la investigación al PSOE pero defiende que ya apartaron a Leire Díez

Sánchez asume la "gravedad" de la investigación al PSOE pero defiende que ya apartaron a Leire Díez

Investigan a un varón en Cáceres por crear con IA imágenes sexualizadas de menores

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Claves para entender por qué la UCO investiga a Leire, la gerente del PSOE, Santos Cercán, un excapitán y hasta el presidente de Correos por pagar las cloacas socialistas

Claves para entender por qué la UCO investiga a Leire, la gerente del PSOE, Santos Cercán, un excapitán y hasta el presidente de Correos por pagar las cloacas socialistas

Última hora del caso Plus Ultra y la entrada en Ferraz, en directo: la UCO acude a la sede central del PSOE con un requerimiento de información

Pedro Sánchez insiste en que las actuaciones de la UCO en Ferraz son “requerimientos” y descarta convocar elecciones “por interés partidista”

De Felipe Baca a Simon Verhoeven: quién es quién en la estructura internacional investigada por operaciones con petróleo y oro venezolano

La UCO entra en las sedes del PSOE y la Guardia Civil para buscar información sobre Leire Díez: imputan a Cerdán, Zarrías y la gerente del partido

ECONOMÍA

España es el país desarrollado donde más ha aumentado la deuda pública desde 2007

España es el país desarrollado donde más ha aumentado la deuda pública desde 2007

Si recibes un mensaje de Hacienda, podría ser una estafa: la Agencia Tributaria alerta de suplantaciones en la campaña de la Renta

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Los bancos se ‘pelean’ por tu nómina y ofrecen hasta 1.200 euros, pero el regalo sale caro si no se lee la letra pequeña

La arquitectura financiera offshore del ‘caso Plus Ultra’: así se blanquearon presuntamente los 53 millones del rescate

DEPORTES

El caso Negreira y cómo el Alzheimer impide que se siente en el banquillo, según un abogado en derecho deportivo: “Es un freno de mano absoluto en la parte penal”

El caso Negreira y cómo el Alzheimer impide que se siente en el banquillo, según un abogado en derecho deportivo: “Es un freno de mano absoluto en la parte penal”

Rayo, próxima parada corona de la Conference: los vallecanos luchan por el título europeo ante el Crystal Palace

Enrique Riquelme asegura tener cerrado su cuerpo técnico, un entrenador en activo y promete un mundialista español si es presidente del Real Madrid

Las elecciones del Real Madrid se celebrarán el 7 de junio en Valdebebas entre Florentino Pérez y Enrique Riquelme

Marruecos revive el eco de 1998: Brasil y Escocia vuelven a cruzarse en el camino de los Leones del Atlas