El Casademont apura una de sus últimas balas ante un Valencia que lucha por acabar segundo

Zaragoza, 26 may (EFE).- El Casademont Zaragoza deberá afrontar un importante desafío en casa este martes (21.15 horas) con el partido que disputará ante el Valencia Basket, un duelo en el que los rojillos dispararán una de sus dos últimas balas para evitar el descenso, frente a un conjunto 'taronja' que se juega acabar segundo en la Liga Endesa.

El encuentro ante la escuadra valenciana es el correspondiente a la jornada 31, aplazado, y el último de la temporada que disputarán los aragoneses, penúltimos en la clasificación, en el pabellón Príncipe Felipe.

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También será el segundo seguido que enfrenta a los zaragozanos a un rival que lucha por acabar segundo el campeonato, tras caer el domingo contra un adversario directo de los valencianos, el UCAM Murcia (70-90).

El símil armamentístico ya lo usó ese día el técnico del conjunto aragonés, Gonzalo García de Vitoria, al observar tras la derrota que a su equipo le quedan "dos balas" y que debe seguir peleando.

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La de este martes será la primera que disparen y, en caso de victoria y de ganar también el domingo a domicilio ante el Río Breogán, los rojillos abrocharán la permanencia.

Pero si pierden, estarán obligados a vencer fuera de casa y también deberán esperar que les favorezcan los resultados de sus rivales directos.

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Pues el Morabanc Andorra y el Dreamland Gran Canaria, con un partido más, suman ahora 10 victorias y, si caen el viernes y gana el Casademont en esa última jornada, igualaría su saldo de triunfos, pero con la diferencia de puntos a favor de los rojillos en ambos casos.

En resumen, los de García de Vitoria dependen actualmente de sí mismos, ya que si logran dos victorias se salvarán; si ganan uno de los dos partidos dependerán del resultado de otros y si cosechan dos derrotas, perderían la categoría.

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El encuentro es, además, otro reto para el Casademont en lo que concierne a su trayectoria, pues acumula cuatro derrotas seguidas y un reciente cambio de entrenador, al sustituir el pasado día 17 García de Vitoria a Joan Plaza.

Enfrente estará un Valencia Basket que luchará por acabar segundo la fase regular de la Liga Endesa y que aterrizará en la cancha zaragozana tras caer en la semifinal de la Final a Cuatro de la Euroliga ante el Real Madrid.

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Con la primera plaza asegurada para los merengues, el UCAM Murcia, el Barcelona, el Kosner Baskonia y el Valencia pelean por una segunda que da ventaja de pista en los cuartos y en semifinales. EFE