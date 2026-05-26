Carlos Martínez: Hay que ir ladrillo a ladrillo, si miras el muro te parece indestructible

Valencia, 26 may (EFE).- El jugador internacional Carlos Martínez aseguró que España, vigente campeón de la Copa del Mundo de baloncesto 3x3, debe afrontar a partir del 1 de junio la defensa del título en Varsovia (Polonia) sin ansiedad ni presión y con la idea de dar los pasos de uno en uno para poder revalidar el título.

"Hay que ir ladrillo a ladrillo, cuando ves el muro entero te parece indestructible pero si vas quitando ladrillos uno a uno ya ves lo que tienes delante. Es como lo hemos hecho hasta ahora y nos ha funcionado", explicó el gallego en una entrevista con EFE.

PUBLICIDAD

"Hay que afrontarlo con humildad y perspectiva. Somos campeones del mundo y no hay que esconderse, es así. Pero también creo que hemos de ir al torneo sin ningún tipo de ansiedad de tener que hacer algo. Vamos a competir, a intentar ganar pero vamos a tener perspectiva y saber de dónde venimos y a partir de ahí, lo que tenga que venir", añadió el actual jugador del Valencia Basket 3x3.

Martínez formó con Iván Aurrecoechea, Guim Expósito y Diego de Blas el equipo que conquistó la Copa del Mundo en junio en Mongolia, donde se impuso en la final a Suiza. Los cuatro forman parte de la preselección que estos días se ejercita en Valencia y que completan José Antonio Blázquez, Juan Luis Cebrián, Isaac Mayo y Fallou Niang.

PUBLICIDAD

España está encuadrada en el grupo A con Serbia, Austria, Australia, con la que debutará el 1 de junio, y Madagascar y Carlos Martínez pidió evitar el debate sobre si son favoritos porque dijo que no les beneficia.

"Vamos a intentar ganar y a eso saldremos, pero si lo pones en perspectiva, Serbia, que lo tenemos en el grupo, son siempre los favoritos, los números 1 indiscutible en puntos. Luego hay muchos equipos europeos que llevan más que nosotros compitiendo en la élite y luego, por su puesto, Estados Unidos o Australia", analizó.

PUBLICIDAD

El que fuera jugador en cinco contra cinco de equipos como el Baskonia, el Lucentum Alicante, el Oviedo o el Básquet Coruña, destacó el buen ambiente en el grupo, pero también la energía y el conocimiento del juego como las mejores armas de España.

"Tenemos una química muy buena en el equipo y luego energía e inteligencia competitiva. Ambas son las que nos van a dar un poco la llave. Luego hay torneos en los que estás más o menos acertado, eso ya no lo podemos controlar porque es un deporte muy volátil", recordó.

PUBLICIDAD

El jugador coruñés se mostró muy contento por el regreso del Dépor a la Primera División del fútbol español. "Estoy muy contento, iba al Depor desde pequeño, no es que sea un forofo enorme pero sobre todo para la ciudad es un cambio de cara. Muy feliz", confesó. EFE