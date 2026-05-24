Zverev avanza por la vía rápida a segunda ronda de Roland Garros

París, 24 may (EFE).- El alemán Alexander Zverev, cabeza de serie número 2, avanzó por la vía rápida a la segunda ronda de Roland Garros, al derrotar con soltura al francés Benjamin Bonzi, 95 del mundo, por 6-3, 6-4 y 6-2.
El finalista de 2024 se medirá por un puesto en tercera ronda contra el checo Tomas Machac, 43 del 'ranking', que se deshizo del belga Zizou Bergs (40) por 6-4, 6-4 y 6-3.
Zverev aparece como la más sería opción de privar al italiano Jannik Sinner de su primer triunfo en Roland Garros, aunque el número 1 del mundo es muy favorito, como demostró en la reciente final de Madrid.
El germano, que no ha levantado todavía ningún Grand Slam a sus 29 años, tiene que mejorar su juego para poder rivalizar con el transalpino, que este martes buscará encadenar su victoria número 30 y que no pierde desde febrero pasado. EFE
