Zan Tabak: "Esta victoria no significa nada: necesitamos ganar"

Lleida, 24 may (EFE).- El entrenador del MoraBanc Andorra, Zan Tabak, afirmó, tras la victoria de su equipo ante el Hiopos Lleida (88-116), que el resultado de este domingo "no significa nada", pues necesitan "ganar" en la última jornada para culminar la permanencia en la Liga Endesa.

Tabak reivindicó que, independientemente del triunfo, su equipo siempre juega "con la misma energía". "Las ganas y la entrega de los jugadores son siempre las mismas", declaró.

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Sobre el choque, apuntó que sus jugadores han tenido "mucho acierto" en ataque. Sin embargo, manifestó que, en otros partidos, el nivel defensivo del Andorra ha sido superior.

Con vistas a la última jornada de la liga regular, el técnico prefiere ser "humilde" y mantener "la cabeza fría y los pies en el suelo". "Estoy intentando no trasladar emociones positivas o negativas de un partido a otro", añadió.

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Sea cual fuere el devenir final del Andorra, Tabak puso en valor que, desde que él se encuentra en el banquillo, "se ha trabajado bien y se ha mejorado". EFE

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