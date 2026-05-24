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Vila (ANC): los 10 años del 1-O deben encarnar "el inicio de un embate por la libertad de Cataluña"

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El presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Josep Vila, ha manifestado que quiere que el aniversario de los 10 años del 1-O, que se celebrarán el año que viene, vuelva a representar "el inicio de un embate por la libertad de Cataluña más definitivo".

En una entrevista a Europa Press, ha asegurado que aún no tienen diseñado el acto pero que "los 10 años del 2017 es un hito que, de ninguna de las maneras, se puede dejar como un año normal y corriente".

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"Es un hito muy singular y tenemos la voluntad de que se convierta en un punto de inflexión", y ha asegurado que pondrán todas las energías y recursos para que sea el inicio de un nuevo embate por la independencia.

Ante la proximidad de la celebración de la Diada de Cataluña, el 11 de septiembre, con el 1 de octubre, cree que la primera puede servir "como plataforma de lanzamiento" de la segunda.

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"Yo jugaría fuerte la carta del 1-O cuando haga los 10 años y no lo sumaría al 11 de septiembre, celebrando tan fuerte como se pueda la Diada", ha subrayado.

PUIGDEMONT

Sobre la posible vuelta del expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, a Cataluña, Vila ha asegurado que el consenso en la entidad pasa por implicarse si es un regreso que queda desvinculado "de un acto de partido".

"Si el presidente Puigdemont, el regreso que hace, es el regreso del presidente en el exilio, nosotros estaremos en todo. Si la vuelta que hace es la vuelta del líder de Junts, a nosotros no nos toca a nivel de entidad preparar la bienvenida e implicarnos", ha apuntado.

Tras dejar claro que desean que vuelva lo antes posible, ha insistido en que los actos que se lleven a cabo queden desmarcados de actos de Junts.

"Si es un acto de partido, que tiene todo el derecho a hacerlo, entonces nosotros como entidad no participaremos en ello, lógicamente, para mantener la transversalidad", ha reiterado el presidente de la ANC, que cree que el regreso de Puigdemont puede ser un revulsivo para el movimiento independentista.

PAPA Y TOUR DE FRANCIA

También ha explicado que como entidad aprovecharán la visita en junio del Papa y otro acontecimiento como es el paso del Tour de Francia por Cataluña para proyectar la voluntad de independencia.

"Intentaremos que se escuche nuestra voz. Siempre intentamos que se escuche nuestra voz y explicar al mundo que aquí hay una nación sin estado que se deleita para formar parte de las naciones libres del mundo con un estado propio", ha resaltado.

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EuropaPress

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