Víctimas de Adamuz comparecen este lunes en la comisión de investigación del Senado

Huelva, 24 may (EFE).- El presidente de la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz, Mario Samper, tiene previsto comparecer este lunes 25 de mayo en la Comisión de Investigación sobre el estado de la red ferroviaria en España del Senado.

La comparecencia, según ha informado la asociación en un comunicado, se produce a raíz de las solicitudes que han cursado y es "un importante avance en su labor de visibilidad, esclarecimiento de los hechos y asunción de responsabilidad".

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La comparecencia tendrá lugar a las 10:30 horas en el Senado y constituye para la asociación "un paso significativo para que las víctimas puedan tener voz en una de las más altas instituciones del Estado".

Se desarrollará según el formato de pregunta-respuesta: los portavoces de los grupos parlamentarios en la Comisión formularán sus preguntas comenzando por el grupo proponente, seguido de los demás grupos parlamentarios, de menor a mayor representación.

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La asociación ha valorado esta comparecencia como "un reconocimiento al esfuerzo colectivo de las víctimas y un avance en la búsqueda de la verdad y en el compromiso de que situaciones como la ocurrida no vuelvan a repetirse". EFE

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