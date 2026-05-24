Una ofrenda floral recuerda al ertzaina Luis Hortelano asesinado por ETA en Bilbao en 1989

San Sebastián, 24 may (EFE).- Una ofrenda floral ha recordado este domingo al ertzaina Luis Hortelano, asesinado por ETA en Bilbao en 1989, durante un homenaje organizado por la Policía Vasca en sus instalaciones de Iurreta (Bizkaia) al cumplirse 37 años de este crimen terrorista, ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

Hortelano, jefe de la Unidad de Desactivación de Explosivos de la Ertzaintza, murió el 24 de mayo de 1989, en el barrio bilbaíno de Zorrotza, junto a los Tedax de la Policía Nacional Manuel Jódar y José María Sánchez, cuando trabajaban en la neutralización de un artefacto colocado por terroristas de ETA en un taxi.

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El mecanismo trampa explosionó causando la muerte de los tres agentes e hiriendo a otros cuatro, así como a un bombero y a otros seis ciudadanos. EFE