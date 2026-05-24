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Una manifestación masiva expresa en Pontevedra su rechazo a las pasteras de Altri y Ence

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Santiago de Compostela, 24 may (EFE).- Cientos de personas han participado este domingo en la manifestación convocada en Pontevedra por la Asociación pola Defensa da Ría (APDR), a la que se ha sumado la Plataforma Ulloa Viva, para expresar su rechazo hacia la pastera de Ence en Lourizán y el proyecto industrial de Altri en Palas de Rei (Lugo).

La marcha ha partido pasadas las doce y media del mediodía de la alameda de Pontevedra y, desde ahí, ha surcado las principales calles de la ciudad encabezada por una faja con el lema 'Nin Ence na ría, nin Altri na Ulloa. Celulosas fóra!'.

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Durante el camino los asistentes han entonado cánticos habituales como "El agua es nuestra y no de la celulosa", "Ence fuera, Altri no" y consignas dirigidas contra ambas empresas, la Xunta y el Gobierno central.

En declaraciones previas al inicio de la protesta, Antón Masa, presidente de la APDR, ha afirmado que este es un "momento muy bueno" para quienes se oponen a ambas pasteras, ya que la modificación del reglamento de Costas abre la puerta a que Ence abandone Pontevedra y la Xunta ha iniciado el archivo del proyecto de Altri.

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"Se puede ver el cierre de Ence más próximo", ha asegurado Masa, que ha indicado que el reglamento que está tramitando el Gobierno central para acatar las directrices de la Comisión Europea con respecto del ordenamiento del litoral incluyen varios puntos que impedirían la continuidad de la central en Lourizán.

Entre ellos, ha citado que las instalaciones en dominio público marítimo terrestre no podrán ocupar zonas inundables en caso de subida de las mareas y que las prórrogas a las concesiones "no pueden sumar más de setenta y cinco años"; además de que estos preceptos serían de aplicación retroactiva, con lo que también afectarían a las instalaciones de Ence.

Por su parte, en lo relativo a la fábrica de Altri en Palas, el portavoz de la APDR se ha mostrado confiado en que las alegaciones presentadas por la empresa al archivo del proyecto no servirán "de nada" tras serle denegada la construcción de la subestación eléctrica que requerían para abastecer la central.

Ha rechazado así de plano los argumentos de la compañía y ha recalcado que "si la Xunta hace caso a esas alegaciones estaría cometiendo una ilegalidad", por lo que ha instado a la administración autonómica a "archivar definitivamente el proyecto".

"Altri dijo la Xunta de Galicia que estaba muerta. A los muertos lo que hay que hacer es enterrarlos, porque si no huelen y más cuando se trata de una celulosa", ha sentenciado.

Además de una importante representación de colectivos ecologistas, miembros de sindicatos, vecinos y otras organizaciones de la sociedad civil, la marcha por las calles de Pontevedra ha contado con la participación de partidos políticos y del propio alcalde de la ciudad, Miguel Anxo Fernández Lores, del BNG.

"La ría de Pontevedra es un valor que no podemos perder y hay que recuperarla en toda su amplitud", ha afirmado el regidor pontevedrés, que ha vaticinado que una vez Ence la abandone esta zona va a dar "muchísimas alegrías" a la ciudad, tanto en materia ambiental como en cuanto a creación de nuevos puestos de trabajo. EFE

(foto) (vídeo)

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EFE

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