Un Jaén de leyenda completa el doblete tras derrotar al Jimbee Cartagena (3-5)

Cáceres, 24 may (EFE).-El Jaén Paraíso Interior escribió una de las páginas más brillantes de su historia al proclamarse campeón de la Copa del Rey tras imponerse por 3-5 al Jimbee Cartagena en una final vibrante disputada en el Multiusos de Cáceres, donde el conjunto amarillo volvió a demostrar su carácter competitivo para conquistar un nuevo título y completar un histórico doblete esta temporada.

El desgaste físico y las bajas no frenaron al equipo dirigido por Daniel Rodríguez, que compareció en la final sin Power, ausente por una lesión muscular, pero con la determinación suficiente para competir de tú a tú frente a un Jimbee Cartagena repleto de talento y acostumbrado a las grandes citas tras conquistar dos Ligas y tres Supercopas en los últimos años.

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El encuentro arrancó con un ritmo frenético y con el cuadro cartagenero generando las primeras ocasiones claras, aunque fue el Jaén Paraíso Interior el que golpeó primero en su llegada inicial. Joao Salla culminó con un sutil taconazo una acción ofensiva para firmar el 0-1 en el minuto 3.

La respuesta del conjunto entrenado por Duda no tardó en llegar. Motta, habitual verdugo de los amarillos, aprovechó una jugada de estrategia para sacar un potente disparo que se coló por la escuadra y devolvió las tablas apenas un minuto después.

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El Jaén no perdió la cara al partido y dispuso de oportunidades claras por medio de Míchel y Rikelme, pero fue el Jimbee el que volvió a adelantarse gracias al tailandés Ousmanmusa, que firmó el 2-1 tras una acción de pívot en la que aprovechó espacios para cruzar el balón lejos del alcance de Carlos Espíndola.

Cuando parecía que el descanso llegaría con ventaja murciana, el conjunto amarillo volvió a exhibir su capacidad de resistencia. El Jaén forzó la sexta falta del Jimbee a falta de 55 segundos para el intermedio y Joao Salla transformó el doble penalti para establecer el 2-2 con el que ambos equipos se marcharon a vestuarios.

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La segunda mitad mantuvo el mismo nivel de intensidad y emoción. Tomaz adelantó nuevamente al Jimbee Cartagena al aprovechar un rechace para hacer el 3-2, aunque la reacción jiennense fue inmediata. Un lanzamiento de Espíndola terminó siendo desviado de cabeza por Cortés hacia su propia portería para devolver el empate al marcador.

A partir de ahí emergió el espíritu competitivo del Jaén Paraíso Interior. La expulsión de Darío Gil por doble amarilla dejó al Jimbee en una situación delicada y el conjunto andaluz no desaprovechó la oportunidad. Mati Rosa culminó una acción ofensiva para anotar el 3-4 en el minuto 30 y dar ventaja definitiva a los amarillos.

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En los minutos finales apareció la figura gigantesca de Carlos Espíndola. El guardameta sostuvo a su equipo con intervenciones decisivas ante los intentos desesperados del Jimbee Cartagena, que recurrió al portero-jugador con Motta para buscar la remontada.

Sin embargo, el Jaén Paraíso Interior resistió el asedio y sentenció la final a dos minutos del final con un tanto de Míchel que certificó el definitivo 3-5 y desató la celebración de los cerca de 800 aficionados desplazados desde Jaén hasta Cáceres.

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El conjunto amarillo conquista así la primera Copa del Rey de su historia después de cuatro finales perdidas y confirma su condición de referencia nacional tras haber levantado también hace dos meses su cuarta Copa de España.

Ficha técnica

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3.- Jimbee Cartagena: Chispi, Gon Castejón, Tomaz, Cortés y Waltinho -cinco inicial-, Motta, Mellado, Pablo Ramírez, Juninho, Ousmanmusa, Lucas Farias y Darío Gil.Entrenador: Eduardo Sao Thiago “Duda”.

5.- Jaén Paraíso Interior FS: Carlos Espíndola, Joao Salla, Bynho, Míchel y Mati Rosa -cinco inicial-, Alan Brandi, Lemine, Dani Zurdo, Eloy Rojas, Rikelme, Esteban, Nando Trindade y Mareco.Entrenador: Daniel Rodríguez.

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Goles: 0-1, min. 3: Joao Salla. 1-1, min. 4: Motta. 2-1, min. 15: Ousmanmusa. 2-2, min. 20: Joao Salla, de doble penalti. 3-2, min. 22: Tomaz. 3-3, min. 23: Cortés, en propia puerta. 3-4, min. 30: Mati Rosa. 3-5, min. 38: Míchel.

Árbitros: David Urdanoz y Diego Martínez. Amonestaron a Mellado, Rikelme, Lemine, Carlos Espíndola, Dani Zurdo, Míchel y Jesús Izquierdo. Expulsaron por doble amarilla a Darío Gil.

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Incidencias: Final de la Copa del Rey disputada en el Pabellón Multiusos de Cáceres ante unos 2.000 espectadores, con presencia de aproximadamente 800 aficionados del Jaén Paraíso Interior y unos 250 seguidores del Jimbee Cartagena. EFE.

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