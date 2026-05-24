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Un Depor de Primera, con fiesta en Zorrilla

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Inés Morencia

Valladolid, 24 may (EFE).- El Dépor vuelve a ser de Primera ocho años después. Demasiado tiempo en el pozo de Segunda, del que salió en el José Zorrilla, donde comenzó una celebración masiva, con continuos cánticos y una alegría desbordada.

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Los dos goles marcados por Nsongo en la primera mitad fueron suficientes para dar la victoria por 0-2 al cuadro gallego, que controló el partido en todo momento ante un Real Valladolid que, como sucedió ante el Rácing, fue muy inferior a su rival.

'Que bote Riazor', 'el Dépor es de Primera', 'Coruña entera se va de borrachera', fueron algunas de las frases que los aficionados gallegos compartieron con todo el estadio, porque incluso la afición blanquivioleta se dejó llevar por la emoción de sus visitantes.

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Mientras en la pantalla del estadio blanquivioleta se leía "Gracias, Pucela, por acompañarnos una temporada más", los jugadores de la plantilla gallega fueron a las diferentes zonas donde había aficionados blanquiazules para compartir con ellos el éxito.

Porque la afición del Dépor ha sido fiel y no ha dejado a su equipo ni en las duras ni en las maduras. Así lo aseguraba José Luis Núñez, 'speaker' del cuadro coruñés durante diez años.

La plantilla siguió animando a la grada, en la que ya solo quedaron los seguidores blanquiazules, viviendo su celebración con la intensidad que merecía el acontecimiento, gritando sin parar "Nos vamos a Primera" o "Barça, Madrid, ya estamos aquí".

Fuera, también disfrutaron de su particular fiesta, lejos del ambiente deportivo, pero con la misma emoción, y esperando a partir hacia La Coruña, donde les esperará la Fuente de Cuatro Caminos y la comunión con el resto de seguidores y vecinos.

Cinco horas, dependiendo de diferentes factores, para regresar a La Coruña, para ampliar la unión de una ciudad que podrá disfrutar de un equipo en la máxima categoría del fútbol nacional la próxima temporada.

Y todo, sin incidentes relevantes, con un gran respeto por parte de ganadores y perdedores, porque si de algo saben los vallisoletanos es de lo duro que es un descenso y la felicidad que implica subir a Primera. EFE

mim/mr/ism

(foto) (vídeo)

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EFE

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