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Trungelliti quiere usar el calor para derrotar a Khachanov

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París, 24 may (EFE).- El argentino Marco Trungelliti debuto en Roland Garros con victoria ante el francés Kyrian Jacquet, por 6-4, 6-2 y 6-2, y se medirá por un puesto en tercera al ruso Karen Khachanov, favorito 13, contra el que espera que el calor que se espera que siga apretando en la capital francesa.

"Donde yo crecí el calor es excesivo, mucho más que el de aquí, entonces si el partido se alarga creo que mis opciones se incrementan", dijo el tenista de Santiago del Estero, que ganó su primer partido en un Grand Slam desde el Abierto de Estados Unidos de 2021.

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Pero reconoció que Khachanov también puede adaptarse bien a las altas temperaturas, a las que se ha acostumbrado en sus entrenamientos en Barcelona.

"Tengo que intentar mantener un alto nivel durante la mayor cantidad de tiempo posible. Depende de cuánto corra, de la intensidad que se le dé al partido, de muchos factores que no serán solo el calor", aseguró.

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Trungelliti se mostró satisfecho de su debut en París, donde fue capaz de sobreponerse a un público adverso que al principio se lo hizo pasar mal, pero donde mantuvo la calma para avanzar a segunda ronda por cuarta vez en su carrera, un techo que no ha sabido romper en ese torneo.

El argentino, que hace unos años denunció un intento de soborno, aseguró que no recibió el respaldo de las instituciones del tenis ni tampoco en su país, donde dijo haber sido apartado.

Instalado en Andorra, donde afirmó encontrarse muy bien, Trungelliti aseguró que no se siente cómodo en el país, donde dijo que "las cosas son ahora muy difíciles" y afirmó que su denuncia le creó "enemistades" en el circuito.

"Durante un tiempo no podía volver a Argentina, temía por mi seguridad", señaló el tenista, que dijo que por ahora no se siente preparado para volver a su país: "Hay muy buen gente en Argentina, pero son los malos los que han logrado que se escuche más su voz". EFE

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EFE

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