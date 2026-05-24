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Torres ensalza en Uruguay el arraigo canario y la memoria democrática

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Montevideo, 23 may (EFE).- El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática de España, Ángel Víctor Torres, ensalzó este sábado en Montevideo los históricos lazos migratorios entre Canarias y el país sudamericano en el marco del 300 aniversario de la fundación de la capital uruguaya y de la primera emigración canaria a Uruguay.

Además, destacó a Uruguay como un "ejemplo" en la defensa de los derechos humanos tras la celebración de la Marcha del Silencio el pasado miércoles, donde una multitud silenciosa inundó las calles de la capital portando las fotografías de 205 uruguayos que fueron víctimas de desaparición forzada durante la dictadura cívico-militar (1973-1985).

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Torres aprovechó la cita, celebrada en la embajada española, para reflexionar sobre el fenómeno migratorio, trazando un paralelismo directo entre el exilio de los españoles que huyeron de la dictadura y los migrantes africanos que en la actualidad arriban a las costas de Canarias buscando "salir de un infierno".

"Somos un pueblo acogedor", reivindicó el ministro, instando a devolver la solidaridad y el hogar que América brindó a los exiliados españoles en el siglo pasado.

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Asimismo, celebró el impacto en Uruguay de la conocida como "ley de nietos" -que permite adquirir la nacionalidad española a descendientes de exiliados-, donde unas 50.000 personas han formalizado este trámite, asegurando que prácticamente la totalidad de las peticiones que cumplan los requisitos serán concedidas con "absoluta seguridad".

El embajador de España en Uruguay, Javier Salido, recordó que la ciudad de Montevideo fue fundada hace tres siglos por veinte familias canarias que arribaron a bordo del barco Nuestra Señora de la Encina "buscando un futuro mejor".

Salido remarcó el "especial simbolismo" de la visita de Torres, dada su condición de canario, para honrar a aquellos primeros pioneros que abrieron la puerta a miles de familias de diversas regiones de España.

En este contexto de arraigo, el ministro anunció el compromiso para hermanar el municipio uruguayo de Tala, fundado históricamente por un emigrante "conejero" (nacido en la isla canaria de Lanzarote), con una localidad de dicha isla.

Además, en una entrevista concedida a la Agencia EFE el pasado viernes, el ministro calificó a Uruguay como un indiscutible "ejemplo" en la preservación del pasado reciente.

Tras observar que diversas librerías del centro histórico montevideano dedican amplios espacios a la memoria democrática, Torres confesó "quitarse el sombrero" ante la sociedad local.

Finalmente, advirtió que los golpes de Estado militares, ya sea el ocurrido en España hace 90 años o los sufridos en el Cono Sur, siempre repiten los mismos "patrones": el exterminio, la desaparición y el aplastamiento de quien piensa distinto. EFE

(foto) (vídeo)

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EFE

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