Tirante: "Ahora me siento más preparado"

París, 24 may (EFE).- El argentino Thiago Tirante superó la primera ronda de Roland Garros ante el español Pablo Llamas, procedente de la fase previa, por 6-3, 7-6 (6), 6-7 (5) y 6-0, y afrontará otro rival de la misma nacionalidad, Alejandro Davidovich, favorito 21, pero se siente más preparado para estos partidos.

"Aprendí mucho de los años anteriores, mi carrera tuvo muchos altibajos pero ahora estoy más consolidado, con más armas y también mejor físicamente. Y no es casualidad la regularidad de este año", dijo el jugador.

PUBLICIDAD

"También hay un cambio de mentalidad, las cosas están saliendo bien y este año estoy más consolidado. Antes tenía picos y no era capaz de mantenerlos", dijo.

Tras anotar 20 puntos directos de saque, con un 83 % de porcentaje de primeros servicios, Tirante reivindicó su condición de sacador, una característica poco habitual en Argentina pero que él atribuyó al trabajo desde niño en ese aspecto, una apuesta que ahora le está dando resultados.

PUBLICIDAD

"Siempre he intentado mejorar y he entrenado mucho los saques. Siempre fue una de mis armas pero creo que ha mejorado en los últimos tiempos", comentó.

Sobre Davidovich, auguró otro partido complicado, porque es "un rival aguerrido" que ya le derrotó hace dos años, aunque entonces señaló que "eran otros tiempos".

PUBLICIDAD

"Tengo que enfocarme en mi, en hacer mi juego y creo que si lo hago puede tener posibilidades", afirmó. EFE