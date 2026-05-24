Temas del día de EFE España del domingo 24 de mayo de 2026 (13:30 horas)

PLUS ULTRA

Madrid - "Exitosa gestión": el mensaje de Zapatero al "lugarteniente" del caso Plus Ultra

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(Texto enviado a las 10:21; 808 palabras)

- Los trabajos de maquetación de las hijas de Zapatero, en el foco del caso Plus Ultra

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(Texto enviado a las 11:34; 788 palabras)

- Julio Martínez, "ejecutor de órdenes" de Zapatero y con una empresa en las Islas Vírgenes

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(Texto enviado a las 12:29; 532 palabras)

- La UDEF señala que la SEPI dio información incompleta y carpetas vacías sobre Plus Ultra

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(Texto enviado a las 12:12; 459 palabras)

- El terremoto por la imputación de Zapatero marca la semana política

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(Texto enviado a las 08:00; 521 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8023487250)

GOBIERNO LEGISLATURA

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Vitoria - Aitor Esteban (PNV) considera "irresponsable" que el Gobierno "siga más allá de 2026"

(Texto enviado a las 13:21; 172 palabras) (Foto)

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CRISIS VIVIENDA

Madrid - Comienza la marcha en Madrid para protestar por el encarecimiento de la vivienda en España

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(Texto enviado a las 12:27; 354 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- Sindicato de Inquilinas llama a desobedecer a los caseros "ante la dictadura del rentismo"

(Texto enviado a las 12:41; 236 palabras)

- CCOO y UGT piden a las comunidades autónomas colaborar para solventar crisis de vivienda

(Texto enviado a las 12:24; 525 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

ISRAEL PALESTINA FLOTILLA

Durango (Bizkaia) - El Gobierno Vasco lamenta los incidentes y "provocaciones" al llegar la Flotilla a Bilbao

(Texto enviado a las 12:00; 365 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

DEBATE CATALUÑA (Entrevista)

Barcelona - El PSC apela a Junts a recuperar la vocación de "centralidad" que tenía Convergència

(Texto enviado a las 10:12; 508 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

INMIGRACIÓN CANARIAS

La Frontera (El Hierro) - Arriba un cayuco con 19 personas al sur de El Hierro

(Texto enviado a las 11:59; 296 palabras)

HUELGA MÉDICOS

Santander- Presidente de médicos espera que el parón de la huelga sirva para diálogo y lograr acuerdo

(Texto enviado a las 10:35; 617 palabras)

FUERZAS ARMADAS

Madrid - Radiografía de las Fuerzas Armadas: 54.517 militares de carrera, 2.415 más que hace 5 años

(Texto enviado a las 09:15; 530 palabras)

ISAK ANDIC

Madrid - Fianzas millonarias, el efecto disuasorio para evitar que los ricos huyan de la Justicia

(Texto enviado a las 07:30; 745 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8023522042)

FRAUDE FISCAL

Madrid - De Shakira a los 'youtubers': así averigua Hacienda si viven (y deben tributar) en España

(Texto enviado a las 09:05; 798 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8022450729)

BANCA ESTRATEGIA

Madrid - Los neobancos conquistan al cliente en España y ahora aspiran a ser su entidad principal

(Texto enviado a las 09:17; 600 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8022842923)

PAPA ESPAÑA

Barcelona - Barcelona rozará el lleno turístico la semana de la visita del papa León XIV

(Texto enviado a las 09:42; 752 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios 8023412374, 8022623102)

AGRICULTURA SINIESTRALIDAD

Madrid - Las hectáreas de cultivo siniestradas en el primer cuatrimestre suben un 82 %

(Texto enviado a las 10:33; 575 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8023302223)

MOVILIDAD ROBOTAXIS

Madrid - Phoenix, Wuhan o Miami, algunas de las ciudades que implantaron robotaxis antes que Madrid

(Texto enviado a las 09:10; 743 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8021605969)

SEMANA SANTA

León - La Cofradía de Minerva y Veracruz, fundada en 1612, una de las más antiguas de León, convoca a sus hermanos a una junta general extraordinaria para votar si procede o no modificar sus estatutos para permitir a las mujeres vestir túnica y capillo como cualquier otro miembro masculino.

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MARTA DEL CASTILLO

Sevilla - "Las grietas de un crimen sin cuerpo": aciertos, fallos y enigmas sobre Marta del Castillo

(Texto enviado a las 12:08; 799 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

MÚSICA MÉTRIKA (Entrevista)

Madrid - Métrika: "Hay una cosa peor que ser mala persona y es ser mediocre"

(Texto enviado a las 10:00; 822 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

ROMERÍA ROCÍO

El Rocío (Huelva) - La Misa de Romeros, en la que participan las 127 hermandades filiales, marca este domingo en la aldea de El Rocío, en la que los almonteños cuentas las horas para saltar, en la madrugada del lunes, la reja del altar de la ermita y sacar a la Virgen en procesión.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

RAPHAEL GIRA (Entrevista)

Murcia - Raphael trabaja en un nuevo disco sobre México que grabará antes de finales de año

(Texto enviado a las 12:41; 574 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

TIEMPO ALERTAS

Madrid - 36 capitales llegarán o sobrepasarán este domingo los 30º y diez de ellas los 35º

(Texto enviado a las 12:21; 367 palabras)

AGENDA INFORMATIVA

SOCIEDAD

13:30h.- Vitoria.- MUJERES PAZ.- El colectivo Mujeres contra la Guerra realiza una acción artística 'No en nuestro nombre' con motivo del Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el Desarme. Virgen Blanca

CULTURA Y TENDENCIAS

19:00h.- Madrid.- TOROS MADRID.- Corrida de toros de Alcurrucén para Fortes, David de Miranda y Víctor Hernández. Las Ventas. (Texto) (Foto)

20:00h.- València.- MIGUEL RÍOS.- La gira de Miguel Ríos "El último vals" recala en el Palau de les Arts de València, donde presenta su nuevo trabajo acompañado en el escenario por cuatro músicos multinstrumentistas que ofrecen un formato electroacústico donde el rock y el country se encuentran. Palau de les Arts.

20:00h.- Las Palmas de Gran Canaria.- MÚSICA SOLIDARIDAD.- La cofundadora del proyecto Barrios Orquestados, la violinista Laura Brito, ofrece el concierto solidario 'Mondmuziko - Músicas para la paz' para recaudar fondos para un proyecto con menores en exclusión social en Tegucigalpa, Honduras. Auditorio Alfredo Kraus.

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